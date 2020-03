Mediaset ha deciso di venire incontro ai milioni di italiani che in queste settimane sono chiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus e per due domeniche trasformerà i canali TV del digitale terrestre Iris, 20 e Cine34 in una sorta di cinema multisala con tanti film trasmessi senza soluzione di continuità.

Saranno 50, infatti, i film trasmessi da questi tre canali tra oggi e domenica prossima in virtù dell’iniziativa “Con il cinema #andràtuttobene”, con veri e propri capolavori e grandi successi di pubblico.

I 25 film di oggi proposti da Mediaset su Iris, 20 e Cine34

Ecco i film che potrete vedere oggi su questi tre canali:

Iris

ore 9 – American Graffiti

ore 11 – Alì

ore 15 – Out of sight

ore 17 – Poseidon

ore 19 – Inception

ore 21 – Eyes wide shut

ore 01 – Insomnia

20

ore 9 – Codice Swordfish

ore 11 – Assassins

ore 13 – The foreigner

ore 15 – Ticker

ore 17 – USS Elite Indianapolis

ore 19 – La fredda luce del giorno

ore 21 – Pacific RIM

ore 23 – Killer

ore 01 – Into the sun

Cine34

ore 9 – Sessomatto

ore 11 – L’insegnante

ore 13 – Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

ore 15 – Fracchia la belva umana

ore 17 – Un sacco bello

ore 19 – L’esorciccio

ore 21 – Il ragazzo di campagna

ore 23 – Zucchero, miele e peperoncino

ore 01 – Il sommergibile più pazzo del mondo

E per domenica prossima si preannunciano altri titoli da urlo, come “Shutter Island”, “Salvate il soldato Ryan” e “Die Hard”. Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione.

