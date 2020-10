La Warner Bros ieri ha annunciato che il film Dune sarà rinviato e questo ha costretto la casa cinematografica a effettuare un’altra revisione del suo calendario delle uscite nelle sale.

The Batman era programmato per il 1° ottobre 2021, ma ora questa data è occupata da Dune e quindi la pellicola dell’uomo pipistrello subisce un ulteriore ritardo e slitta al 4 marzo 2022.

Robert Pattinson positivo al Coronavirus: Batman rinviato al 2022

Il motivo del rinvio di The Batman riguarda la star Robert Pattinson che è risultata positiva al COVID-19 portando la casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense a un’imprevista battuta d’arresto.

La data del 4 marzo 2022 doveva essere riservata alla pellicola non ancora svealta Minecraft: The Movie che ora è priva di una data di uscita, inoltre Black Adam, il film della DC Comics con Dwayne Johnson precedentemente fissato per il 22 dicembre 2021, è stato rimosso dal calendario delle uscite.

A riempire quel vuoto ci penserà il sequel di Matrix di Lana Wachowski. The Matrix 4 era originariamente previsto per il rilascio il 22 aprile 2022, ma con questo rimpasto del calendario uscirà prima del previsto.

Ecco le prime dichiarazioni del protagonista Keanu Reeves, mentre Morpheus e l’Agente Smith sono assenti.

