LG annuncia oggi i prezzi di vendita in Italia della sua nuova gamma di TV 2020, composta da nove modelli OLED (da 55 a 88 pollici) e da cinque modelli NanoCell (da 65 a 86 pollici): andiamo a scoprirli tutti.

Il cuore dei nuovi modelli 2020 è costituito dal processore Alpha Gen 3 AI, dotato di una maggiore potenza di elaborazione e nuovi algoritmi di deep learning per una migliore qualità delle immagini e dei suoni. La gamma di TV 2020 LG è costituita da modelli con tecnologia OLED e NanoCell, tutti con funzionalità appositamente studiate per riprodurre tutti i tipi di contenuti, come film, serie TV, videogiochi ed eventi sportivi (qui tutte le specifiche delle TV 2020 LG).

Tutti i modelli qui riportati saranno disponibili da fine aprile nei migliori negozi, online e fisici. I preordini per le serie OLED CX e GX sono già attivi in questo momento e permettono di aderire a una promozione speciale, che regala una smart TV LG 32LK6200 Full-HD.

LG TV OLED 2020

Partiamo dai prezzi delle TV OLED 2020 di LG, che come detto partono dai più classici 55 pollici per spingersi fino agli esagerati 88. Le più costose sono senza dubbio le TV OLED ZX 8K, disponibili in versione 88 e 77 pollici, per i quali parliamo di cifre davvero esagerate per l’utente medio (rispettivamente 30.999 e 19.999 euro).

Scendiamo un po’ con l’elegante Wallpaper TV OLED WX, che nella versione da 65″ (l’unica per il momento prevista) arriva a 4999 euro. La neonata gamma GX con Gallery Design arriva fino a 6999 euro (77″), mentre caliamo a 3499 per quella da 65″ e a 2499 per quella da 55″.

La più “economica” gamma di TV LG 2020 è la CX, senza dubbio una delle più apprezzate dal pubblico negli anni passati. Questa è costituita da tre modelli: il 55″ apre la danze a 1999 euro, il 65″ sale a 2799 e il 77″ arriva a 4999 euro.

Facciamo un riepilogo dei prezzi della gamma LG TV OLED 2020:

LG OLED ZX 2020 88 pollici: 30.999 euro 77 pollici: 19.999 euro

LG OLED WX 2020 65 pollici: 4999 euro

LG OLED GX 2020 77 pollici: 6999 euro 65 pollici: 3499 euro 55 pollici: 2499 euro

LG OLED CX 2020 77 pollici: 4999 euro 65 pollici: 2799 euro 55 pollici: 1999 euro



LG TV NanoCell 2020

Le TV 8K con tecnologia NanoCell 2020 (LG Nano99) debuttano sul mercato italiano con un prezzo consigliato di 5499 euro (75″) e di 3999 euro (65″). Entrambi superano i requisiti della Consumer Technology Association (CTA) e hanno ottenuto il logo CTA 8K Ultra HD.

I modelli LG Nano90 sono invece disponibili nelle versioni da 65″, 75″ e 86″ al prezzo di rispettivamente 1699, 2499 e 3999 euro: in questo caso parliamo di modelli con pannello a risoluzione 4K.

LG Nano99 2020 75 pollici: 5499 euro 65 pollici: 3999 euro

LG Nano90 2020 86 pollici: 3999 euro 75 pollici: 2499 euro 65 pollici: 1699 euro



Leggi anche: migliori smart TV aprile 2020