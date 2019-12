Dove vedere Juventus-Lazio in diretta streaming e TV – Il 22 dicembre alle ore 17:45 è fissato il calcio d’inizio per la partita di Supercoppa che si terrà al King Saud University Stadium di Riad, capitale dell’Arabia Saudita.

A sfidarsi sul campo le formazioni di Sarri e Inzaghi, che si sono già affrontate nel girone di andata di serie A, dove la Lazio ha avuto la meglio sulla Juventus con un risultato finale di 3-1 in favore dei biancocelesti. Nonostante la precedente vittoria, la pressione psicologia per entrambe le squadre è alta: in Serie A i bianconeri guidano la classifica, mentre la Lazio si trova al terzo posto.

Quale terreno migliore della Supercoppa Italiana 2019 per mostrare i muscoli, e dimostrare di essere meritevoli del titolo di campione? La Lazio infatti si affiderà alla stessa formazione che ha già soggiogato la Juventus qualche giorno; di seguito, vi proponiamo le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-1-2) – Szczesny / Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio / Bentancur, Pjanic, Matuidi / Bernardeschi / Dybala, Ronaldo.

(3-5-2) – Strakosha/ Luiz Felipe, Acerbi, Radu / Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic / Correa, Immobile .

Dove vedere la Supercoppa tra Juventus-Lazio in TV

Per guardare la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio basterà sintonizzarsi su Rai 1: la rete pubblica dedicherà ampio spazio sia al pre-partita che al post-partita, ma il calcio d’inizio è fissato per le ore 17:45 di domenica 22 dicembre.

L’emittente pubblica trasmetterà in chiaro su Rai 1, con il collegamento in diretta dal King Saud University Stadium di Riad che partirà dalle ore 17:30.

Dove vedere la Supercoppa tra Juventus-Lazio in Streaming

Se non avete accesso ad una TV, non disperate: potete guardare la diretta del match direttamente su Raiplay.it, collegandovi al sito web. Non è necessaria alcuna registrazione, vi basterà semplicemente recarvi sul sito web e cliccare in alto a sinistra, sul menu hamburgher, e selezionare Canali TV > Dirette.

Selezionate Dirette dal sito di Raiplay.it per guardare tutte le dirette dei canali in chiaro

Se invece siete da smartphone o tablet potete guardare la diretta o la replica sull’app Rai Play, disponibile sia per iOS che per Android.

L’app RaiPlay su App Store

Anche qui, non c’è bisogno di alcuna registrazione: vi basta entrare all’interno dell’app, tappare sull’icona Canali TV posta nella barra in basso, cliccare su Dirette e selezionare Rai 1.







Esistono anche altri siti da cui poter guardare la partita in streaming online, ma vi sconsigliamo perché sono siti che riproducono illegalmente contenuti protetti. Dato che la partita Juventus-Lazio è disponibile in chiaro sui canali in chiaro del servizio nazionale Rai, sia in streaming attraverso l’app RaiPlay.it, sarebbe davvero poco smart affidarsi a siti terzi per la visione, che spesso offrono una qualità audio e video davvero scadente.

Ovviamente questo è un caso piuttosto particolare, in occasione della finale di Supercoppa Italiana 2019. Se sei interessato al calcio tutto l’anno, forse ti piacerebbe sapere informazioni novità su dove e come vedere la serie A 2019/2020, magari consultando la nostra guida ai migliori siti di streaming calcio. Se invece vuoi scoprire tutte le partite trasmesse su DAZN o su SKY, guarda il calendario TV Serie A 2019/2020.