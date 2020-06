Tutto pronto per Inter Brescia, partita valida per la 29a giornata di Serie A 2019-2020. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.

Dove vedere Inter Brescia: Sky o DAZN?

La gara Inter Brescia del giorno 01 sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 19:30.

Dove vedere Inter Brescia in TV

Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al mese. Attiva l’abbonamento Sky ora.

Importante: gli abbonati Sky che hanno all’attivo tre anni di abbonamento con Sky Calcio e Sky Sport potranno usufruire dell’offerta Sky-DAZN gratis.

Al termine della partita potrete rivedere gli highlights di Inter Brescia gratuitamente, con i gol e le azioni più importanti, collegandovi alla sezione video di Sky cliccando qui. In alternativa avete a disposizione il canale della Lega Calcio Serie A di YouTube a questo link. A differenza però del portale Sky, su YouTube gli highlights saranno caricati più tardi.

Dove vedere Inter Brescia in streaming

La diretta streaming di Inter Brescia sarà trasmessa su DAZN alle ore 19:30. I contenuti di DAZN sono visibili sul sito ufficiale dazn.com da PC o su app Android e iOS da smartphone e tablet. L’applicazione DAZN è disponibile anche su Smart TV, TV Box Android e Now TV Smart Stick e Fire TV Stick Amazon.

Nota: acquistando Now TV Smart Stick online al prezzo di 29,99 euro al mese avrete incluso anche 1 mese di Sport Now TV. Se non siete interessati ad usufruire dei contenuti Now TV, alla scadenza del primo mese di promozione siete liberi di disdire in qualsiasi momento prima del rinnovo automatico.

L’abbonamento DAZN costa 9,99 euro al mese (qui le info per l’attivazione) e consente di vedere tre partite di Serie A in esclusiva ogni turno di campionato. Se decidete di passare a un altro servizio di streaming on demand, potete dare la disdetta DAZN quando lo desiderate senza penalità e costi aggiuntivi.

Se siete clienti TIM e volete vedere il live streaming di Inter Brescia con DAZN potete anche sottoscrivere DAZN al costo di 9,99 euro oppure l’offerta DAZN e NOW TV al prezzo di 29,99 euro al mese con addebito in bolletta. Quest’ultimo abbonamento prevede anche la visione dei contenuti di TIMvision.

Rimani aggiornati con le ultimissime novità su come vedere le partite di Serie A della stagione 2019-2020. Consulta anche il calendario TV del campionato di Serie A con la programmazione completa di Sky e DAZN.

Non hai trovato le informazioni che cercavi? Prova allora a dare un’occhiata al nostro approfondimento sui migliori siti dove vedere il calcio in streaming.

Programma Inter Brescia per la 29a giornata di Serie A 2019-2020

Diretta TV: DAZN 1 (canale 2019 di Sky)

Diretta streaming: DAZN