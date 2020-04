Anche la SIAE ha deciso di sostenere la campagna #iorestoacasa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con l’obiettivo di convincere il maggior numero possibile di persone a rimanere nelle proprie abitazioni per impedire la diffusione del Coronavirus.

L’iniziativa della SIAE è dedicata ai giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni, i quali potranno mettere a frutto la loro creatività per avere in regalo abbonamenti a servizi di streaming digitale come Infinity TV, TIMMusic e TIMVision.

Come partecipare all’iniziativa SIAE #iorestoacasa

Gli utenti che desiderano partecipare a tale iniziativa non devono fare altro che postare dall’applicazione mobile di Facebook una foto o un video sulla pagina Facebook di SIAE con l’hashtag #iorestoacasa e copiare il link del post dalla sezione Community per inserirlo sul sito www.siae.it/it/iorestoacasa (potete trovare le istruzioni passo passo seguendo questo link), quindi compilare il modulo e attendere di ricevere le istruzioni per l’attivazione dell’offerta relativa alla piattaforma scelta.

Queste le tre opzioni tra cui sarà possibile scegliere:

6 mesi di Infinity Pass (film, serie TV e cartoni animati anche in lingua originale)

(film, serie TV e cartoni animati anche in lingua originale) 3 mesi di TIMMusic Platinum (oltre 30 milioni di brani musicali da ascoltare in streaming e senza pubblicità)

(oltre 30 milioni di brani musicali da ascoltare in streaming e senza pubblicità) 3 mesi di TIMVision Plus (film, serie TV, cartoni e programmi televisivi, i canali SKY Uno, SKY Arte, SKY TG24 e SKY Sport 24, Eurosport)

Alla scadenza dei tre o dei sei mesi gli abbonamenti si disattiveranno automaticamente.