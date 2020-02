Dove vedere Genoa Lazio in diretta streaming e TV – Il 23 alle ore 12:30, Genoa affronterà Lazio in occasione della 25a giornata di Serie A 2019 2020 e, se sei giunto in questa pagina, starai cercando di capire come seguire la diretta streaming o TV di questo importante match calcistico.

Qui di seguito troverai la risposta alla tua domanda, per capire come e dove vedere Genoa Lazio in TV oppure in diretta streaming sul tuo PC, Smartphone, Tablet o Console.

Genoa Lazio è un match offerto da DAZN, (e non di Sky), che per questa stagione e le prossime due, ha in esclusiva 3 partite di Serie A per ogni giornata.

Dove vedere Genoa Lazio in TV

Per vedere Genoa Lazio in TV l’unica alternativa è quella di collegare il televisore a internet in quanto DAZN non ha un canale TV dedicato, né su Digitale Terrestre, né su altre piattaforme.

DAZN è un servizio in abbonamento (al pari di Now TV o Netflix) che permette di vedere diversi sport in diretta streaming, fra cui anche alcune partite di Serie A e tutta la Serie B. Tale servizio però opera esclusivamente tramite internet, tramite streaming, di conseguenza potete vedere Genoa Lazio in TV solo se collegata a internet.

Se infatti hai una SmartTV è molto probabile che nello Store Applicazioni della tua TV puoi scaricare e installare l’applicazione “DAZN”. Fatto ciò è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento DAZN al costo di 9,99 Euro al mese, senza vincolo di rinnovo, e goderti lo spettacolo di Genoa vs Lazio.

Dove vedere Genoa Lazio in Streaming

Il match Genoa Lazio dunque sarà trasmesso solo in streaming ma questo ha il vantaggio di supportare diverse piattaforme: smartphone, tablet, smartTV, console, trovate qui la lista dispositivi supportati DAZN.

Per guardare Genoa Lazio sul tuo smartphone, tablet, smartTV o console, come spiegato sopra:

Vai su DAZN per sottoscrivere l’abbonamento;

Scarica sul dispositivo dove vuoi vedere la partita l’applicazione DAZN;

Inserisci le credenziali, email e password;

E goditi lo spettacolo.

L’abbonamento a DAZN, lo ricordiamo, ha un costo di 9,99 Euro al mese fatto salvo per gli abbonati Sky il cui costo si abbassa a 6,99 Euro al mese.

Genoa Lazio in streaming su altre piattaforme

Esistono infine numerosi siti, che sconsigliamo, che permettono di vedere Genoa Lazio in diretta streaming gratis, ma anche altre partite di calcio di ogni competizione, tuttavia sappiate che sono illegali (quindi a rischio oscuramento da parte delle autorità competenti) e offrono spesso una qualità audio e video molto scadente.

Meglio pagare qualche euro per godersi lo spettacolo di Genoa Lazio in streaming HD in totale sicurezza, qualità e legalità. Non ci resta che augurarvi una buona visione della 25a giornata di Serie A.

