Brutte notizie per gli appassionati di cinema arrivano da Sony Pictures: a causa della pandemia di Coronavirus, infatti, il colosso nipponico ha deciso di posticipare al 2021 gran parte dei film in programma per il 2020 e il 2021.

Eccezion fatta per Fatherhood (la cui uscita era prevista per gennaio 2021 ed è stata anticipata al 23 ottobre 2020), infatti, diversi attesi titoli sono stati posticipati anche di tanti mesi.

Sony rimanda tanti suoi film del 2020 e del 2021

Stando a quanto reso noto dalla casa cinematografica, questi sono i film Sony Pictures la cui uscita è stata rimandata:

Greyhound – data da definire (dal 12 giugno 2020)

– data da definire (dal 12 giugno 2020) Peter Rabbit 2: The Runaway – 15 gennaio 2021 (dal 7 agosto 2020)

– 15 gennaio 2021 (dal 7 agosto 2020) Ghostbusters: Afterlife – 5 maggio 2021 (dal 10 luglio 2020)

– 5 maggio 2021 (dal 10 luglio 2020) Morbius – 19 marzo 2021 (dal 31 luglio 2020)

– 19 marzo 2021 (dal 31 luglio 2020) Uncharted – 8 ottobre 2021 (dal 5 marzo 2021)

Il prossimo film della serie Spider-Man, realizzato in collaborazione tra Sony e Marvel, al momento non sembra essere stato intaccato dai ritardi.