Il Tour de France andrà in onda in TV su Rai Due, Rai Sport + HD ed Eurosport 1 su Sky dal 29 agosto al 20 settembre. Come programmazione verrà seguito lo schema del Giro: collegamenti iniziali su Rai Sport + HD ed Eurosport 1, su Rai Due invece l’ultima parte della tappa.

Non cambia nulla nemmeno per lo streaming: gratis solo su RaiPlay, a pagamento su Eurosport Player e tutte le altre piattaforme dove i canali Eurosport sono inclusi nell’abbonamento al pacchetto sportivo: Sky GO, Now TV, DAZN e TIMvision.

Quattro arrivi in salita, otto tappe di montagna e una sola cronometro: il percorso del Tour de France 2020 è adatto agli scalatori, impegnati tra Pirenei e Alpi per oltre un terzo della corsa. Come d’abitudine, prima della passerella finale di Parigi, i corridori si giocheranno le loro ultime possibilità di indossare la maglia gialla nella cronometro del penultimo giorno di La Planche des Belles Filles (lo scorso anno traguardo in salita della decima tappa).

Un motivo in più per guardare il Tour 2020, arrivato alla sua 107^ edizione, sarà il ritorno di Chris Froome. Il capitano della Ineos andrà a caccia della quinta vittoria, dopo le quattro conquistate tra il 2013 e il 2017. Ha confermato la sua partecipazione anche Egan Bernal, vincitore della Grande Boucle lo scorso anno. Il parterre di stelle sarà completato dall’olandese Dumoulin, tra i favoriti per il successo finale, e lo sloveno Roglic, che nel 2019 ha vinto la Vuelta dopo il terzo posto al Giro d’Italia.

Il record di 5 vittorie del Tour de France appartiene a Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx e Miguel Indurain. A quota quattro il britannico Chris Froome, seguito da Greg LeMond, Louison Bobet e Philippe Thys con tre affermazioni ciascuno nella classifica generale. Gli italiani più vincenti sono invece Gino Bartali e Fausto Coppi, entrambi con due successi finali, mentre l’ultimo corridore azzurro a trionfare sugli Champs-Élysées a Parigi è stato Vincenzo Nibali nel 2014.