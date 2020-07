La diretta TV del Giro d’Italia sarà visibile su Rai Due, Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre, ed Eurosport 1, canale 210 di Sky, dal 3 al 25 ottobre. Le battute iniziali di ciascuna tappa saranno trasmesse su Rai Sport + HD ed Eurosport 1, mentre il collegamento su Rai 2 inizierà nel primo pomeriggio, per far vivere ai telespettatori le fasi più salienti della corsa.

Invece le piattaforme di RaiPlay, Eurosport Player, Sky GO, Now TV, DAZN e TIMvision trasmetteranno il Giro in streaming.

La rinuncia di Budapest, a seguito della pandemia di coronavirus, ha portato gli organizzatori a ridisegnare il percorso di 21 tappe. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, tutto lascia credere che l’edizione numero 103 del Giro d’Italia inizierà con la cronometro di Palermo. A chiudere il cerchio sarà un’altra prova contro il tempo, che vedrà la maglia rosa difendere il primato in classifica nella crono finale Cernusco sul Naviglio-Milano.

Richard Carapaz, vincitore della scorsa edizione, ha confermato la sua presenza al Giro d’Italia 2020 per difendere la maglia rosa vinta a sorpresa 12 mesi fa. L’ecuadoriano dovrà vedersela, tra gli altri, anche con Vincenzo Nibali, a caccia della sua terza affermazione dopo le vittorie nel 2013 e 2016. Sul loro cammino incontreranno anche il belga Remco Evenepoel, astro nascente del ciclismo mondiale classe 2000, determinato a coronare il sogno di vincere la grande corsa a tappe italiana.

L’obiettivo, neanche tanto nascosto, di Nibali è invece quello di avvicinare nella classifica dell’albo d’oro autentici mostri sacri del ciclismo come Alfredo Binda, Fausto Coppi e il belga Eddy Merckx, che detengono il record di vittorie al Giro (5 affermazioni per ciascuno). Resta invece inavvicinabile il record di vittorie di tappa detenuto dal velocista Mario Cipollini: il Re Leone italiano ha chiuso la sua carriera a quota 41 successi, cancellando perfino il record precedente detenuto da Binda.