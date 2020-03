Disney+ è il servizio di streaming che permette di avere accesso ai migliori film e spettacoli di studi cinematografici del calibro di Walt Disney Studios, Pixar, Marvel Studios e Lucasfilm. Ora il servizio di streaming della casa di produzione più famosa al mondo è fruibile da tutti i possessori di una Smart TV LG con webOS, a patto che sia stata prodotta dal 2016 in poi.

Il servizio è disponibile dal 24 marzo al costo di 6,99 euro al mese oppure 69,99 euro l’anno, con la possibilità di cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento come per Netflix, Amazon Prime Video, NowTV, Infinity e altri competitor.

Come vedere Disney+ sulle TV LG

Per guardare tutto quello che offre la piattaforma Disney+ è sufficiente cliccare sull’icona dedicata presente su LG Home, selezionare il tipo di abbonamento e iniziare a visionare i contenuti preferiti.

L’app Disney+ per Smart TV LG offre un’esperienza rapida e intuitiva e al primo accesso bisognerà registrare il proprio account e creare fino a sette profili personalizzati. È possibile impostare un nickname e un avatar scegliendo tra i tanti personaggi Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, inoltre potrete creare un profilo “Ragazzi” che mostrerà solo contenuti adatti ai più piccoli.

Disney+ offre un palinsesto ricco di contenuti

I contenuti offerti da Disney+ includono film, serie tv, lungometraggi, documentari, cortometraggi e un’ampia scelta di contenuti d’intrattenimento originali ed esclusivi.

Tutti i contenuti sono disponibili in alta definizione da Full HD a 4K UHD, tuttavia la qualità dell’immagine si adatta automaticamente alla banda disponibile, mentre l’audio è disponibile in formato multicanale 5.1 e in alcuni casi anche in Dolby Atmos. Per scoprire tutto quello che dovete sapere su Disney+ potete consultare questa pagina.