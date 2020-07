Ti stai domandando come vedere la Superbike in TV e streaming durante il Mondiale 2020? Non sei l’unico, visto che quello di quest’anno si preannuncia un campionato ad altissimo contenuto tecnico: l’arrivo di Scott Redding in Ducati, il rilancio di Honda con Alvaro Bautista, gli investimenti di Yamaha e l’eterno Jonathan Rea su Kawasaki. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere una stagione a tutto gas e ricca di colpi di scena.

In questa guida ti spiegheremo dove vedere la Superbike, destreggiandoci nell’affollato panorama di eventi sportivi in televisione e online. Ma bando alle ciance e iniziamo subito!

Come vedere la Superbike in TV nel 2020

La diretta TV della Superbike sarà visibile su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. Confermando la visione in chiaro e live di tutte le gare, la pay TV ha fatto un grosso regalo a tutti gli appassionati delle derivate di serie, che potranno così godersi lo spettacolo in pista senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

Di fatto, TV8 è la casa televisiva dei motori: non solo andrà in onda il Mondiale di Superbike, ma anche i campionati di Formula 1 e MotoGP. La narrazione dei Gran Premi di SBK sarà affidata alla squadra di commentatori Sky: il giornalista sportivo Edoardo Vercellesi si occuperà della telecronaca, con il commento tecnico dell’ex pilota Max Temporali.

Come vedere la Superbike in streaming su TV8

Dalla stagione 2020 la Superbike sarà trasmessa in streaming su tv8.it gratis. Occorrerà semplicemente collegarsi al sito ufficiale di TV8, entrare nella sezione Streaming e attendere il caricamento del player video automatico. Siccome non esiste un’app né per Android né per iOS, se vorrete seguire la gara su smartphone dovrete usare un browser (andrà bene uno qualsiasi, che sia Chrome o Safari).

Come vedere la Superbike in streaming su Sky GO

Gli abbonati Sky che hanno attivato il piano Sky Sport (33,00 euro al mese per i primi 12 mesi) potranno guardare la Superbike anche fuori casa grazie al servizio Sky GO, disponibile come app per dispositivi mobili. Il principale vantaggio di seguire l’evento sulla piattaforma Sky anziché su TV8 è l’assenza di pubblicità sulla prima. Approfittatene quindi per sottoscrivere un abbonamento Sky, selezionando come piano Sky Sport. Potrete poi sempre decidere di recedere dal contratto, secondo le condizioni indicate nella nostra guida sulla disdetta Sky.

Come vedere la Superbike in streaming su Now TV

L’acquisto di 1 Mese di Sport Now TV a 29,99 euro al mese (qui le info per l’attivazione) dà diritto alla visione del Mondiale Superbike per la durata del piano (un mese) selezionando il riquadro Sky Sport MotoGP. Il rinnovo è automatico ma potete dare la disdetta quando volete senza preoccuparvi di costi nascosti o penali da pagare. Rispetto a Sky GO, si ha il vantaggio di spendere meno per l’abbonamento, non avere vincoli con Sky e guardare l’intera programmazione sportiva della pay TV (questo non è possibile con il pacchetto Sky Sport).

Ricapitolando, nel 2020 la Superbike sarà trasmessa su TV8, Sky e Now TV: la diretta TV in chiaro sarà visibile sul canale 8 del digitale terrestre e sul canale 208 della piattaforma Sky; lo streaming invece su tv8.it gratuitamente oppure su Sky GO e Now TV sottoscrivendo con il primo il pacchetto Sky Sport e con il secondo il pass 1 Mese di Sport.