Il lockdown da Coronavirus ci sta obbligando in casa da ormai diverse settimane, periodo che viene scandito dal telelavoro (o smart working) e dalla didattica online. Nelle restanti ore, gli italiani stanno riscoprendo il piacere di riunirsi in salotto per guardare tutti assieme un film o una serie TV. Apple, ben conscia di questo periodo di confinamento, ha pensato bene di offrire gratuitamente la visione di alcuni contenuti di Apple TV+ a partire dal prossimo 11 aprile 2020.

Apple regala la visione di Apple TV+

Invece di garantire l’accesso completo a tutto il catalogo di contenuti multimediali presenti sul proprio servizio di streaming, l’azienda guidata da Tim Cook ha preferito puntare l’attenzione su programmi “meno noti”. Ad esempio contenuti di enorme successo come “The Morning Show” non sono presenti ma, come si sa, a caval donato non si guarda in bocca.

I programmi di Apple TV+ da guardare

Tutti gli utenti che dispongono dei dispositivi utilizzabili potranno guardare:

The Elephant Queen , documentario che racconta la storia di un elefante di 50 anni e di tutto il suo branco;

, documentario che racconta la storia di un elefante di 50 anni e di tutto il suo branco; Little America ;

; Servant ;

; For All Manking ;

; Helpster ;

; Ghostwriter ;

; Snoopy in the Space;

Dickinson.

Per guardare i film e le serie TV che abbiamo appena elencato, è necessario effettuare il log in sull’applicazione Apple TV con il proprio Apple ID. Ci teniamo a precisare che non è richiesto sottoscrivere un abbonamento ad Apple TV+ per guardare i contenuti.