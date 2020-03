Oltre alla continua espansione del servizio di streaming Apple TV+, si vocifera che il colosso di Cupertino stia lavorando su un nuovo set-top box. Il canale YouTube iUpdate e il sito The Verifier riportano insieme alcuni dettagli su “Apple TV 6” e sui prossimi aggiornamenti di tvOS.

Apple TV potrebbe raddoppiare lo spazio di archiviazione

Secondo i rapporti, Apple aumenterà lo spazio di archiviazione per il sistema Apple TV, passando dalle attuali opzioni da 32 GB e 64 GB alle più capienti 64 GB e 128 GB, per mettere a disposizione degli utenti spazio sufficiente per i titoli Apple Arcade.

Screen Time e Modalità bambini su “Apple TV 6”

Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di aggiungere una nuova “Modalità bambini” che consentirebbe ai proprietari di Apple TV di creare un account separato per i loro figli per avere il controllo su quali applicazioni possono utilizzare. La feature non sarebbe un’esclusiva per Apple TV 6, ma piuttosto una nuova funzionalità per tvOS.

Il rapporto afferma inoltre che anche Screen Time arriverà su tvOS, sia per la modalità Bambini che non, e che Apple sta riprogettando Apple TV+ con una maggiore attenzione ai contenuti, il cui significato al momento non è chiaro.

Il rapporto di oggi afferma che il nuovo hardware Apple TV dovrebbe arrivare prima della fine dell’anno, Coronavirus permettendo, con un aspetto praticamente invariato.

Recentemente sono emersi degli indizi in iOS 13.4 beta secondo cui Apple sta sviluppando un nuovo hardware Apple TV , inoltre ci sono prove di un nuovo telecomando Apple TV in iOS 14.