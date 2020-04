Spotify continua ad essere il servizio di streaming audio più popolare al mondo, è vero, ma non per questo servizi come Apple Music non sono meritevoli di attenzione, anzi. In queste ore uno sviluppatore munito della beta di iOS 13.4.5 ha scoperto una funzione piuttosto particolare utilizzando il servizio di streaming di Apple.

Creare Storie su Instagram da Apple Music

Come si può vedere dal breve video annidato all’interno del tweet, la beta di iOS 13.4.5 permette agli utenti di Apple Music di condividere un brano su Instagram e Facebook in forma di Storie. Sì, avete capito bene: quando Apple rilascerà la versione iOS 13.4.5 avrete finalmente modo di creare una Storia di Instagram e Facebook con un paio di semplici tap.

Saiu o primeiro beta do iOS 13.4.5! E agora você pode compartilhar músicas (além de álbuns e playlists) para as stories do Instagram e Facebook!! pic.twitter.com/hnYBuoV0Jt — Jota Melo (@Jota) March 31, 2020

Come creare Storie su Instagram da Apple Music

Il funzionamento della feature è piuttosto semplice: una volta fatta partire la canzone che volete condividere sui social network sopracitati, basta fare uno swipe verso l’alto, tappare l’icona di condivisione e selezionare Instagram (come in questo caso) o Facebook.

iOS si prenderà il disturbo di creare automaticamente una Storia Instagram o una Storia Facebook per conto vostro, trasportandovi poi all’interno del classico editor delle Storie che ben conoscete. Qui sarà presente la copertina dell’album, il titolo della canzone, l’artista e un piccolo logo di Apple Music.

Volendo, prima di condividere la Storia, potrete aggiungere del testo, sticker, GIF ed altri elementi.