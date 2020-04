Annunciata nello scorso mese di gennaio in occasione del CES 2020, la serie XH95 di Sony sbarca in Italia con 5 modelli e prezzi tutt’altro che popolari. D’altro canto si tratta di modelli di fascia alta, con schermi LCD Ultra HD, retroilluminazione Full LED e local dimming e, a partire dal modello da 55 pollici, anche della tecnologia X-Wide Angle, per mantenere elevati livelli di contrasto anche con elevati angoli di visione.

La nuova serie si basa su Android TV con certificazione per Netflix (con tanto di Netflix Calibrated Mode), modalità IMAX Enhanced e il supporto a HomeKit e AirPlay 2 di Apple. Non manca ovviamente Google Assistant con il quale si può interagire attraverso i microfoni integrati nei modelli da 55 pollici in su, mentre la connettività HDMI 2,.1 può contare su eARC (enhanced Audio Return Channel) con supporto ai formati lossless.

Debutta la tecnologia Ambient Optimization che permette di ottimizzare immagini e suono in base all’ambiente circostante, senza interventi da parte dell’utente. Strepitosa la qualità del segnale video, grazie al processore X1 Ultimate e a funzioni che analizzano l’immagine per ogni scena incrementando il dettaglio per gli oggetti presenti o che ricreano transizioni morbide e precise tra le varie sfumature di colore.

Di ottima qualità l’audio con Acoustic Multi-Audio (escluso il modello da 49″), Sound from Picture Reality (dal 55 al 75 pollici) con doppio amplificatore per controllare i diffusori audio integrati. Per tutti i modelli, escluso quello da 49 pollici, è presente un piedistallo a filo con i bordi per ridurre ulteriormente gli ingombri.

Ecco infine i prezzi dei modelli commercializzati in Italia: