L’emergenza Coronavirus non ha solo intaccato profondamente quelle che erano le nostre abitudini ed il nostro modo di affrontare la vita ma ha anche rivoluzionato la maggior parte dei settori della tecnologia e dello spettacolo, cinema incluso e, per provare ad ovviare un po’ alle rinunce, Amazon ha deciso di lanciare una nuova sezione su Amazon Prime Video dedicata al cinema.

In questa sezione, al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti, gli utenti possono trovare i film che le varie case cinematografiche avrebbero dovuto lanciare nelle prossime settimane. In pratica, grazie ad Amazon Prime Video Cinema gli utenti non potranno guardare i nuovi film in uscita su un grande schermo ma potranno farlo comodamente sulla propria TV.

Come funziona Amazon Prime Video Cinema

Stando a quanto si apprende, i primi film disponibili su Amazon Prime Cinema sono Emma, L’uomo invisibile e The hunt, titoli che gli utenti potranno “noleggiare” pagando 19,99 dollari e vedere entro 30 giorni (oppure entro 48 ore da quando si è cominciata la visione).

Al momento c’è anche un altro film disponibile, Onward della Disney, che può invece essere acquistato. Nelle prossime settimane questo elenco è destinato ad allungarsi (a partire dal 10 aprile sarà disponibile anche Trolls World Tour) e non è da escludere che Amazon Prime Video Cinema possa “sopravvivere” all’emergenza Coronavirus.