Zoom è una delle app più utilizzate per effettuare videochiamate, in particolare quando si tratta di poter comunicare in modo simultaneo con un’ampia platea. L’applicazione ha visto crescere i suoi numeri con l’emergenza COVID-19, che ha reso necessario l’utilizzo di strumenti simili per poter gestire il telelavoro, l’educazione e la formazione a distanza.

La nostra esperienza con Zoom finora non ha rivelato problemi di sorta, ma potrebbe capitare che a qualcuno di voi non funzioni il microfono, oppure la webcam, o di sentire un fastidioso eco. Fortunatamente, abbiamo raccolto per voi alcune delle migliori soluzioni ai problemi su Zoom.

Non riesco a ricevere messaggi email da Zoom

A volte gli utenti non sono in grado di ricevere email provenienti dai server di Zoom, inclusa l’email di attivazione e quelle relative alle notifiche. Tutte le mail di notifica provengono da un unico indirizzo di posta elettronica no-reply@zoom.us, per cui bisogna fare attenzione che il nostro client di posta non abbia bloccato questo indirizzo. Per quanto riguarda invece le email del supporto tecnico, l’indirizzo del mittente è support@zoomus.zendesk.com.

Alcuni servizi ricevono le email entro pochi minuti, per altri occorrono fino a 30 minuti per essere visualizzate nel feed della posta elettronica in arrivo. Se non abbiamo alcun blocco per gli indirizzi del mittente, allora le email di Zoom potrebbero essere finite per sbaglio nella cartella Spam.

Assicuriamoci quindi che la mail non sia contenuta nella cartella spam del nostro client di posta elettronica, come mostrato nello screenshot.

La mia videocamera su Zoom non funziona

Uno dei problemi più diffusi quando si utilizza Zoom riguarda la webcam: potrebbe capitare che il dispositivo video non venga mostrato nelle Impostazioni di Zoom, oppure che, anche se presente, non mostri alcuna immagine. Di seguito ecco alcuni consigli per poter risolvere il problema:

Su Windows

Assicuriamoci che non ci siano altri programmi che utilizzano la videocamera, come ad esempio Skype

Se nessun programma utilizza la webcam, proviamo a riavviare il computer: spesso gli errori sono temporanei ed un riavvio potrebbe risolvere il problema

Se dopo un riavvio ancora non si riesce ad utilizzare la videocamera, provare a rimuovere e installare nuovamente Zoom, scaricando l’ultima versione aggiornata presente sul sito

Visitare la pagina di supporto del proprio produttore hardware e aggiornare i driver della fotocamera

Su Mac

Assicuriamoci che non ci siano altri programmi che utilizzano la videocamera, come ad esempio Photo Booth e Facetime

Proviamo a riavviare il Mac

Se la fotocamera non funziona anche dopo un riavvio, testiamo che sia funzionante in un’altra applicazione, come ad esempio Facetime

In caso di funzionamento parziale su altre applicazioni, proviamo a reinstallare Zoom, rimuovendolo dalle applicazioni e installando una versione più aggiornata

Non riesco ad usare il client Zoom e Zoom Rooms su macOS

A causa dei requisiti di sicurezza più stringenti di macOS 10.14 Mojave e macOS 10.15 Catalina, prima di utilizzare il client di Zoom e Zoom Rooms, verrà chiesto di abilitare l’applicazione all’utilizzo del microfono e della videocamera. Se l’app non è stata abilitata all’utilizzo dei dispositivi hardware, dovremo farlo manualmente andando in Impostazioni di Sistema > Sicurezza e Privacy > Fotocamera.

Audio non funziona su iOS e Android

Oltre ai problemi video, potrebbero esserci difficoltà ad ascoltare oppure registrare suoni sui dispositivi mobili iOS e Android. Ecco alcuni consigli per poter risolvere il problema riguardano l’audio su Zoom.

Non sento alcun suono dagli altoparlanti

Controllate che gli altoparlanti siano attivi: se l’icona dello speaker in alto a sinistra è disattivata, premiamo una volta sulla stessa per attivare l’altoparlante

Aumenta il volume sul tuo dispositivo Android e iOS utilizzando i pulsanti volume: anche se l’icona altoparlante è attivata in Zoom, il tuo device potrebbe essere impostato in modalità Muto o Vibrazione

Un’alternativa potrebbe essere quella di utilizzare delle cuffie, cablate oppure wireless

Provate a riavviare il dispositivo

In casi estremi, provate a rimuovere e installare nuovamente Zoom dall’App Store o Play Store

Gli altri non sono possono sentire la mia voce

Assicuriamoci che l’audio non sia mutato all’interno dell’applicazione, cliccando sull’icona del microfono

Se il vostro audio funziona e l’icona è attiva, allora il proprietario della stanza potrebbe avervi mutato: provate a chiedere in chat di essere smutati

Provate ad usare delle cuffie con microfono

Assicurati che Zoom abbia accesso al microfono del vostro smartphone iOS e Android controllo i permessi delle app: Impostazioni > Privacy > Microfono su iOS e Impostazioni > App e Notifiche > Permessi App > Microfono su Android

> > su iOS e > > > su Android Provate a riavviare il dispositivo

In casi estremi, provate a rimuovere e installare nuovamente Zoom dall’App Store o Play Store



Video non funziona sui dispositivi Lenovo

Se possedete un portatile Lenovo, allora potreste avere dei problemi a visualizzare il feed video della webcam con l’app desktop di Zoom. Di seguito, ecco come poter attivare la modalità video disabilitando l’impostazione Camera Privacy:

Apriamo il menu Windows con un click in basso a sinistra oppure utilizzando l’apposito pulsante sulla nostra tastiera

con un click in basso a sinistra oppure utilizzando l’apposito pulsante sulla nostra tastiera Facciamo una ricerca per “lenovo” e clicchiamo su Lenovo Vantage : se non abbiamo il programma installato, scarichiamolo dal Microsoft Store

: se non abbiamo il programma installato, scarichiamolo dal Microsoft Store Andiamo su Hardware Settings > Audio/Visual

> Cerchiamo l’impostazione Camera Privacy Mode e disabilitiamola

Come rimuovere l’eco dalle chiamate

Spesso le chiamate audio o le riunioni video sono disturbate da un fastidioso eco, che alla lunga può diventare particolarmente stressante per i partecipanti al meeting. Ci sono tre possibili cause per l’eco su Zoom:

Un partecipante ha sia l’audio del computer che quello del telefono attivi

I partecipanti con computer e telefoni con altoparlanti attivi sono troppo vicini l’un l’altro

Computer multipli con audio attivo sono presenti nella stessa stanza

Come risolvere il problema dell’eco durante le chiamate e riunioni? Ecco alcuni pratici consigli per evitarlo:

Non partecipare ad una chiamata usando due dispositivi differenti per la stessa persona: scegliete di usare il PC o il telefono

Se due partecipanti sono vicini e partecipano con due dispositivi differenti, mutate l’audio su uno dei due

Se molti partecipanti con PC e telefoni sono presenti nella stessa stanza, abilitare soltanto un dispositivo alla riproduzione dell’audio

Ricordate che l’host può mutare le persone selettivamente, o tutte insieme

L’eco potrebbe essere provocate da fonti esterne, come altoparlanti (ad esempio soundbar e TV), cancellazione del rumore o un microfono guasto

Codici errore Zoom

Sia in fase di installazione che durante l’utilizzo potrebbe capitare di vedere visualizzati alcuni codici errore relativi a problemi noti su Zoom. Di seguito cercheremo di capire come poter risolvere questi problemi comuni, raggruppando i codici errore Zoom che riguardano la stessa area: