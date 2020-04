Presentato l’altro ieri, il nuovo iPhone SE ha già fatto pensionare un paio di vecchie leve e ora si mostra pronto a raggiungere il grande pubblico. Amazon lo accoglie sul proprio store, dove è acquistabile in tutti e tre i tagli di memoria e colori.

iPhone SE acquistabile su Amazon

L’iPhone più abbordabile che ha fatto e farà tanto discutere gli appassionati e non solo, arriva su Amzaon, cioè su un mercato che lo rende estraneo e lo accoglie con favore nello stesso tempo. Se per certi versi le caratteristiche tecniche e il design del nuovo iPhone SE ci parlano di un dispositivo quantomeno rétro, dall’altra il prezzo lo rende presente e abbordabile come non mai.

Lungi da noi parlare di convenienza o meno, se non altro in questa sede, ma fatto è che Amazon già lo accoglie, in tutte e tre le sue versioni (64, 128 e 256 GB di memoria interna) e colori (nero, bianco e rosso).

Chiaro, si parla di preordini, perché la data di uscita è fissata fra una settimana, venerdì 24 aprile 2020, ma putacaso lo vogliate già acquistare, ecco le configurazioni e i prezzi disponibili, con tanto di link relativi.

iPhone SE da 64 GB a 499 euro

iPhone SE da 128 GB a 549 euro

iPhone SE da 256 GB a 669 euro