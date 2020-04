Tra le tante novità introdotte dal team di sviluppatori di Apple con iOS 14 vi dovrebbe essere anche un pannello delle impostazioni per gli sfondi ridisegnato e nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una serie di screenshot che potrebbe fornircene un’anteprima.

Il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità e potendo trattarsi di uno dei tanti fake che circolano per la Rete.

Le immagini in questione, pubblicate su Twitter da DongleBookPro, sembrano confermare le voci secondo cui con iOS 14 gli sfondi di default saranno separati dalle collezioni personali degli utenti, così da garantire una migliore organizzazione degli stessi.

Con iOS 14 potrebbe essere rivoluzionata la schermata principale

Stando a questa serie di screenshot, inoltre, con iOS 14 dovrebbe essere introdotta un’opzione chiamata “Home screen appearance” che ricorda quella delle impostazioni watch face dell’app Apple Watch: con questa funzione abilitata, gli utenti avranno la possibilità di definire uno sfondo dinamico intelligente che verrà usato solo nella schermata principale (questi sfondi dinamici includono una versione con colore flat, una sfocata e una scura basate sullo sfondo corrente).

Ricordiamo che, stando a quanto emerso dall’analisi del codice di iOS, pare che Apple stia lavorando per implementare widget reali sulla schermata principale di iPhone e iPad, con la possibilità di spostarli liberamente e, pertanto, avrebbe senso consentire agli utenti di impostare uno sfondo per la schermata di blocco e una versione piatta o sfocata in quella principale, in quanto avendo dei widget i dettagli potrebbero confondersi se sovrapposti su un’immagine normale.