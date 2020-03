L’ultima indiscrezione di The Verifier riporta che Apple ha in cantiere una build iOS 13.4.1 per sviluppatori e beta tester pubblici e che da ora in poi iOS 13 riceverà solo aggiornamenti per correzioni di bug raggiungendo forse la versione 13.4.4.

Supponendo che le informazioni di The Verifier siano attendibili, gli utenti Apple dovrebbero aspettare il rilascio di iOS 14 per vedere nuove funzionalità su iPhone e iPad.

A giugno Apple avvierà il beta test di iOS 14 che dovrebbe essere rilasciato pubblicamente a settembre insieme alla nuova gamma iPhone 12.

Apple avvierà a breve iOS 13.4.1 beta

Con l’aggiornamento 13.4.1 Apple sta apparentemente risolvendo il problema di sicurezza VPN che è stato segnalato la scorsa settimana, ma è lecito aspettarsi anche altre correzioni di bug. iOS 13.4.1 beta 1 dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni e raggiungere il canale stabile ad aprile.

Questo piano di rilascio appare verosimile in quanto il colosso di Cupertino non ha particolari funzionalità annunciate per iOS 13, inoltre, con iOS 13.4 Apple ha fornito tutte le funzionalità promesse per questa versione, tra le quali la condivisione delle cartelle di iCloud Drive e il supporto avanzato di mouse e trackpad.

iOS 14 sarà annunciato al WWDC 2020 che si svolgerà esclusivamente online a causa dell’emergenza globale relativa al Coronavirus. Apple non ha ancora specificato una data precisa per il keynote del WWDC, ma sappiamo che sarà a giugno.