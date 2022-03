Ricondizionato o rigenerato è un terminato generalmente utilizzato per i dispositivi elettronici che sono stati restituiti al produttore a causa di difetti di fabbricazione. L’alto costo di dispositivi Apple ha fatto sì che si sviluppasse un fiorente mercato per questo genere di prodotti: ecco perché abbiamo deciso di analizzare i migliori siti per acquistare un iPhone rigenerato. Nei paragrafi seguenti troverete tutte le informazioni necessarie su CertiDeal, Swappie e reBuy, tre realtà di successo che propongono iPhone ricondizionati ad ottimi prezzi.

I vantaggi di acquistare un iPhone ricondizionato

Acquistare un nuovo iPhone è una spesa ingente che non tutti possono permettersi, in particolare quando viene presentato un nuovo modello nell’ultimo trimestre dell’anno. Non è detto però che ci si debba per forza privare del piacere di avere un dispositivo performante ed aggiornato ad un prezzo migliore: ecco perché i siti che vendono iPhone rigenerati ottengono così tanto successo.

La stessa Apple offre prodotti ricondizionati in un’apposita sezione del proprio sito: a questo indirizzo ci sono tutti gli iPhone ricondizionati che è possibile acquistare. Si tratta di prodotti che sono stati inviati all’azienda o recuperati in negozio e rimessi a nuovo, in condizioni indistinguibili dagli originali. Anche per il packaging, nel caso fosse smarrito qualche accessorio, Apple provvede a rimpiazzarli nel caso il contenuto della scatola preveda cavetteria e caricabatterie.

Oltre ai prodotti rigenerati da Apple esistono agenzie di terze parti che si approvvigionano da centri specializzati, in loco oppure di terze parti, o direttamente dai privati. Questo è un dettaglio da non trascurare, in quanto incide positivamente sul prezzo: prodotti in condizioni ottimali o pari al nuovo possono essere acquistati da privati e rimessi in vendita ad un prezzo concorrenziale, talvolta nettamente inferiore a quello di un prodotto rigenerato acquistabile dal sito ufficiale. È il caso ad esempio di prodotti appena immessi sul mercato, come la famiglia di smartphone iPhone 13, introvabili sul sito Apple ma disponibili su siti che si specializzano nel recupero di iPhone usati e/o guasti.

I vantaggi nell’acquisto di un iPhone rigenerato sono indubbiamente molteplici, a partire dall’aspetto green dell’operazione: in un mondo dove la spazzatura elettronica è un problema serio, donare nuova vita ai dispositivi rappresenta indubbiamente una scelta a favore dell’ambiente. Il problema del riciclo dei dispositivi elettronici è infatti reale: molti non considerano che uno smartphone o un portatile sono RAEE, e devono essere trattati come tali. A tal proposito, date un’occhiata alla nostra guida su come riciclare correttamente i dispositivi elettronici: basta davvero poco per gestire correttamente questo tipo di rifiuti, il quale è un obbligo morale oltre che normativo.

Scegliendo di acquistare un prodotto ricondizionato si risparmiano risorse e si fa un gesto concreto per l’ambiente, abbattendo l’impronta CO2 e permettendo al prodotto di avere una vita più duratura. Spesso infatti, i prodotti usati vengono venduti non per qualche difetto intrinseco, ma semplicemente perché ritenuti obsoleti dai proprietari: la corsa all’acquisto di un prodotto nuovo, talvolta marginalmente superiore al modello precedente, è un fenomeno a cui molti appassionati non riescono a rinunciare.

Grazie ad una serie di rigorosi test, talvolta decine, viene garantita la completa funzionalità delle componenti hardware. Quando la batteria è al di sotto di una determinata soglia percentuale, a causa della normale usura – anche se potete seguire questi consigli per aumentarne la durata nel tempo – questa viene solitamente sostituita e il prodotto può essere definito pari al nuovo, se le condizioni estetiche sono eccellenti.

Forse proprio su questo punto molti utenti sono titubanti: esistono dei criteri con cui ogni sito di iPhone ricondizionati valuta le condizioni di un prodotto. I dispositivi che consentono un maggiore risparmio sono quelli che presentano graffi o difetti estetici, a volte importanti, ma che da un punto di vista prettamente funzionale sono in condizioni perfette. Di seguito troverete le informazioni sui migliori siti per acquistare un iPhone ricondizionato, così da potervi orientare sulla scelta ottimale per un acquisto consapevole e rispettoso dell’ambiente.

CertiDeal

CertiDeal è un’azienda composta da esperti del ricondizionato che trattano prodotti Samsung e Apple. Gli iPhone ricondizionati provengono da operatori telefonici che hanno avuto un solo proprietario: i device vengono recuperati e sottoposti ad una serie scrupolosa di test per garantire il corretto funzionamento. Pertanto, su CertiDeal non si trovano prodotti provenienti da utenti privati, facilitando le operazioni di ripristino degli iPhone. La differenza tra un prodotto nuovo e uno ricondizionato da CertiDeal è soltanto nelle condizioni estetiche: a livello tecnico tutti i prodotti sono funzionalmente pari al nuovo.

Uno dei vantaggi più interessanti di CertiDeal è la garanzia di 24 mesi su ogni prodotto: si tratta di una garanzia legale fornita direttamente dall’azienda per ogni suo prodotto, e che può essere estesa a 30 o 36 mesi, la quale copre tutti i guasti tecnici del telefono ad esclusione di rottura e ossidazione dei componenti. Anche la batteria gode di una garanzia per i primi tre mesi: tutti gli iPhone hanno una capacità minima che varia dall’80% all’85%, ma nel caso fossero riscontrati dei problemi CertiDeal provvederà alla sua sostituzione. Per chi lo desidera, è possibile optare per l’acquisto del Pack Premium, il quale garantisce l’installazione di una batteria nuova e estende la garanzia di questo componente a 12 mesi. Nel caso non siate soddisfatti del prodotto, avete 21 giorni di tempo per provare il telefono e avvalervi del diritto di recesso: in tal caso potrete restituirlo e riceverete un rimborso integrale.

Tutti gli iPhone ricondizionati su CertiDeal possono presentare differenti gradi estetici:

Impeccabile : schermo in condizioni pari al nuovo e scocca in condizioni perfette, ma può presentare micrograffi superficiali appena visibili;

: schermo in condizioni pari al nuovo e scocca in condizioni perfette, ma può presentare micrograffi superficiali appena visibili; Molto Buono : schermo in condizioni eccellenti e scocca in ottime condizioni con micrograffi superficiali;

: schermo in condizioni eccellenti e scocca in ottime condizioni con micrograffi superficiali; Corretto: schermo in buone condizioni con micrograffi visibili soltanto quando lo schermo è spento e scocca in buone condizioni con graffi o urti visibili.

Per la qualità del servizio offerto, le politiche relative alla garanzia e l’approvvigionamento di dispositivi ricondizionati, CertiDeal è sicuramente uno dei migliori siti da cui acquistare iPhone rigenerati. Se siete interessati all’acquisto di un iPhone ricondizionato potete utilizzare il coupon TUTTOTECH10 per avere 10 euro di sconto una volta inseriti nel carrello. Inizia subito a fare acquisti su CertiDeal cliccando qui.

Swappie

Presentandosi sia come e-commerce di prodotti ricondizionati professionalmente che come evoluzione dei mercatini dell’usato, Swappie ha saputo conquistare gli utenti grazie alle sue caratteristiche. Specializzato nella vendita di iPhone rigenerati, Swappie permette agli utenti di vendere il proprio smartphone: questi vengono verificati con 52 test per garantire il corretto funzionamento, e vengono riparati prima della vendita nel caso vi sia la necessità.

Gli iPhone ricondizionati di Swappie godono di una garanzia completa di 12 mesi su tutti i cellulari in vendita, indipendentemente dalle condizioni estetiche in cui si trovano. Gli utenti possono inoltre avvalersi del diritto di recesso di entro 14 giorni, se lo smartphone ricevuto non è all’altezza delle aspettative. Il catalogo di Swappie comprende sia proposte recenti che più datate, per cui ce n’è per tutti i gusti: dal regalo al genitore che si affaccia per la prima volta al mondo Apple allo sfizio di volere un iPhone ultimo modello, risparmiando però una considerevole percentuale sul prezzo di listino. Swappie categorizza gli iPhone in tre condizioni estetiche:

Eccellente : pochissimi segni di usura o totalmente assenti, con un aspetto simile a quello di un telefono nuovo;

: pochissimi segni di usura o totalmente assenti, con un aspetto simile a quello di un telefono nuovo; Ottimo : sono presenti segni superficiali su display e/o scocca, come graffi ed ammaccature, ma non sono profondi e non inficiano sul funzionamento del telefono;

: sono presenti segni superficiali su display e/o scocca, come graffi ed ammaccature, ma non sono profondi e non inficiano sul funzionamento del telefono; Accettabile: presenti chiari segni di usura, come graffi e ammaccature, su display, scocca e cornice. È consigliabile l’utilizzo di una cover per nascondere gli inestetismi.

La capacità della batteria, su ogni smartphone venduto, è almeno pari all’80% o superiore, e nella confezione sono inclusi cavo di ricarica e strumento di rimozione SIM per usare immediatamente il telefono. Non è presente un servizio accessorio che permetta all’utente di acquistare un dispositivo con una batteria nuova; c’è però da dire che, se nella fase di test la capacità della batteria risulta inferiore all’80%, Swappie provvede all’installazione di una nuova batteria. Questo anche per evitare il più possibile di gettare via batterie perfettamente funzionanti. Se siete interessati ai prodotti Swappie o volete vendere il vostro iPhone, date un’occhiata al sito ufficiale.

ReBuy

Anche il sito reBuy opera con una metodologia simile a quella di Swappie: gli utenti possono ottenere un preventivo gratuito per i dispositivi elettronici che intendono vendere, non soltanto iPhone. I prodotti vengono ritirati da un corriere gratuito ad opera di reBuy, che controlla lo stato effettivo di smartphone, PC e console – ma ci sono tanti altri prodotti come Nintendo Switch e macchine fotografiche – e provvede all’invio del compenso al venditore dopo l’accettazione dell’offerta finale, se confermata. I prodotti, come ad esempio gli iPhone ricondizionati, vengono testati approfonditamente – in alcuni possono esserci fino a 49 punti di controllo – e ripuliti per poi essere messi in vendita sul sito, con uno sconto che può arrivare fino al 50% del prezzo del nuovo.

Su tutti gli iPhone ricondizionati, reBuy fornisce una garanzia di 36 mesi e permette ai clienti di effettuare il reso entro 21 giorni dalla consegna del prodotto, con spese di reso gratuite. Nella confezione di vendita, ogni iPhone presenta un cavo USB per la ricarica e la clip per l’inserimento della SIM card, ma non l’alimentatore. La garanzia reBuy non riguarda le batterie, né è presente sul sito una chiara politica sullo stato della batteria in cui gli iPhone sono ammessi alla vendita. Lo stato estetico degli iPhone rigenerati in vendita su reBuy è uno dei seguenti quattro:

Come nuovo : come si evince dal nome, un dispositivo nuovo o con minimi segni d’uso sul telaio o sul retro;

: come si evince dal nome, un dispositivo nuovo o con minimi segni d’uso sul telaio o sul retro; Molto buono : presenza di micrograffi sullo schermo visibili alla luce o sul retro/telaio del dispositivo;

: presenza di micrograffi sullo schermo visibili alla luce o sul retro/telaio del dispositivo; Buono : evidenti segni di usura presenti su display, cornice o telaio, oltre alla possibile presenza di urti;

: evidenti segni di usura presenti su display, cornice o telaio, oltre alla possibile presenza di urti; Accettabile: segni d’uso molto evidenti con graffi profondi e possibile presenza di aree senza luminosità su schermo, ma il display non mostrerà mai crepe.

Rispetto alla concorrenza, reBuy offre un ulteriore livello di acquisto “al ribasso” che però potrebbe essere fin troppo al limite anche per chi è malato di risparmio: la possibilità di vedersi recapitare un iPhone ricondizionato con un display non perfettamente funzionante, al di là di graffi e segni d’uso, potrebbe scoraggiare gli utenti. Pertanto, consigliamo di valutare una delle categorie estetiche superiori per non incappare in brutte sorprese. Per chi è interessato all’acquisto di un iPhone ricondizionato su reBuy può iniziare cliccando qui.

