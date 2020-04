Buone notizie per gli utenti iOS che negli anni hanno imparato ad apprezzare le potenzialità di Google Foto: con un nuovo aggiornamento dell’app, infatti, questa popolare soluzione si è arricchita di una funzionalità attesa da tanti.

Ci stiamo riferendo alla modalità scura a livello di sistema, novità che è stata introdotta con la versione 4.49 dell’applicazione, così come ci ricorda il changelog ufficiale:

Ora Google Foto è compatibile con la modalità Buio. Puoi semplicemente passare alla modalità Buio nelle impostazioni del tuo dispositivo per applicarla a Google Foto.

Come attivare la modalità scura su Google Foto

Per attivare la modalità scura è sufficiente accedere al menu delle Impostazioni oppure utilizzare il pannello Centro di controllo. Una volta attivata la modalità scura, questo è il risultato (screenshot a destra):

In pratica, così come avviene su Android, lo sfondo bianco dell’app cambia in un grigio scuro (mentre non vi è alcuna differenza per le foto).

Google Foto si va ad aggiungere a tante altre applicazioni celebri che supportano la modalità scura su iOS, come Twitter, Instagram e le principali app di Apple mentre solo alcune del colosso di Mountain View fanno parte di questo elenco (Keep, Notizie, Podcasts e Calendario).

L’applicazione per iOS può essere scaricata dall’App Store.