Come disattivare o eliminare un account tiktok

Vi siete iscritti al social, negli ultimi tempi molto in voga tra i giovani, ma non sapete come eliminare un account TikTok. Può capitare di stancarsi di un social, e di non voler lasciare i nostri dati personali all’interno dei server della compagnia. Ecco perché in questa guida ci concentreremo su come cancellare il tuo profilo su TikTok, seguendo questi semplici passaggi.

Cos’è TikTok? È sicuro?

TikTok è un social di successo planetario: al 2019 sono oltre 1 miliardo gli utenti iscritti, grazie anche al rebranding avvenuto dopo l’acquisizione di Musical.ly, che già possedeva un discreto seguito, soprattutto tra i giovanissimi. La possibilità di creare brevi video della durata di 3-15 secondi, fino ad un massimo di 1 minuto, permette di esprimere la propria creatività con il solo limite dettato dalla fantasia e dalle potenzialità tecnica del medium video.

Sappiamo se TikTok è sicuro da usare? Una ricerca condotta da Checkpoint, un’azienda specializzata nel cercare falle di sicurezza in app che promuove i propri servizi a privati e compagnie, ha effettuato un’estensiva analisi sui possibili rischi connessi alla privacy e a tecniche di phishing e spoofing.

È possibile visionare il risultato in questo articolo approfondito, dove vengono chiariti i metodi che malintenzionati potrebbero attuare per arrecare del danno al nostro account o compromettere la sicurezza del nostro dispositivo. In linea generale, ricordiamo che la prima regola per una buona sicurezza è quella di sospettare di tutto, in particolare quando ci troviamo ad utilizzare app e servizi: se riceviamo link da sconosciuti o un messaggio di testo sospetto, non apriamolo e non clicchiamoci sopra.

Un altro punto che potrebbe far propendere gli utenti a rimuoversi da TikTok è il fatto che l’azienda sia cinese, e quindi i dati vengono salvati anche sul loro territorio nazionale. Organi governativi o la polizia potrebbero richiedere all’azienda di fornire i dati dei propri utenti in qualunque momento, senza poterlo impedire, anche in altri paesi.

L’azienda si difende dicendo che i dati degli utenti vengono salvati nelle regioni di provenienza, come ad esempio in America e in Europa, e che i dati vengono anche salvati in un datacenter di Singapore come backup. Se siete interessati a conoscere le policy riguardo la privacy, sono disponibili a questo indirizzo.

Prima di cominciare

Ricordiamo, infine, che cancellare l’account TikTok comporta la perdita di tutti i contenuti del proprio account, anche degli acquisti effettuati tramite l’applicazione, che non potranno essere rimborsati agli utenti.

Senza ulteriori indugi, andiamo a vedere come eliminarsi da TikTok definitivamente, anche se esiste sempre la possibilità di poter recuperare il proprio account entro 30 giorni dalla sua disattivazione: a questo proposito, abbiamo creato una guida ad-hoc che spiega tutti i passaggi per poter riattivare l’account su TikTok, potete trovarla a fine guida.

Come eliminare definitivamente un account TikTok

Dato che l’applicazione social è fruibile soltanto tramite un dispositivo smartphone o tablet, sia esso Android, iPhone o iPad, nelle prossime righe vedremo come eliminarsi da TikTok all’interno dell’app.

Apri TikTok sul tuo smartphone o tablet Android, iPhone o iPad: bisogna cliccare sull’icona, che sui prodotti Apple è presente sulla Homescreen, mentre spesso sui device Android può essere trovata nell’app drawer;

Premiamo sull’icona del profilo in basso a destra;

(Opzionale) Se non siamo loggati con le nostre credenziali, ci verrà chiesto di farlo;

Identifichiamo l’icona con i tre pallini in alto a destra e clicchiamoci sopra;

e clicchiamoci sopra; Clicchiamo sul tab Gestione account;

Scrolliamo in basso fino a quando non troviamo l’opzione Elimina account ;

; Premiamo il pulsante rosso nella nuova schermata: ci verranno fornite tutte le informazioni di cui abbiamo già parlato circa l’eliminazione del nostro account su TikTok;

nella nuova schermata: ci verranno fornite tutte le informazioni di cui abbiamo già parlato circa l’eliminazione del nostro account su TikTok; (Opzionale) Verifica identità: a seconda delle opzioni di sicurezza impostate sul vostro account, vi potrebbe essere richiesto un codice di conferma da inviare al vostro numero di telefono tramite SMS, in questo caso seguite le istruzioni a schermo per procedere con la procedura;

Infine, premiamo il pulsante Elimina un’ultima volta per concludere.

Ora abbiamo attivato la procedura di disattivazione dell’account: ci ritroveremo fuori dal nostro account. Se proviamo a riaprire TikTok, non comparirà il nostro profilo, ma ci verrà chiesto di inserire nuovamente le nostre credenziali.

Se, dopo aver eliminato l’account TikTok, decidete di cambiare idea, è possibile effettuare di nuovo il login sull’applicazione inserendo i propri dati entro 30 giorni, e potrete così riattivarlo.

Come disattivare l’account TikTok

Disattivare un account TikTok prevede la stessa procedura di eliminazione. Su questo social non esiste la possibilità di poter disattivare temporaneamente il proprio account. Possiamo soltanto cancellare account TikTok, oppure no.

Una volta dato l’OK per l’eliminazione dell’account, come mostrato nel paragrafo precedente, l’account TikTok verrà impostato come disattivato per un periodo di 30 giorni, così da dare il tempo agli utenti di cambiare idea e poter riattivare il proprio account.

Se dopo aver disattivato un account TikTok l’utente non richiede di recuperarlo entro 30 giorni, effettuando il login con le proprie credenziali, tutti i dati contenuti in esso come video e informazioni personali saranno rimossi in modo permanente.

Potrebbe interessarti: Come recuperare un account TikTok