Le indiscrezioni ci tornano a parlare di Apple iPhone 9, il nuovo, quanto eventuale melafonino mostrato nei giorni scorsi con un design datato. Quello che si presenterebbe come il successore di iPhone SE, torna a far parlare di sé per una serie di dettagli salienti beccati da vari lidi.

Le ultime indiscrezioni su Apple iPhone 9

La foto che vedete qui sotto, conferma ancora una volta che il super economico di casa Cupertino si dovrebbe chiamare proprio Apple iPhone 9, anziché iPhone SE2 o altro. Come al solito, l’indiscrezione proviene da un’inserzione di vendita di pellicole protettive in cui viene menzionato accanto ai vecchi modelli.

Ciò detto, dando per reale l’ipotesi che non si tratti di un semplice errore, è evidente che c’è motivo di credere che il presunto Apple iPhone 9 condivida, quantomeno le dimensioni e la forma dello schermo con iPhone 8, iPhone 7 e iPhone 6. Dunque, aspettarsi una diagonale da 4,7 pollici non è affatto inverosimile.

L’altro dettaglio che emerge quest’oggi a suo riguardo proviene dal codice di iOS 13.4.5 beta, codice dal quale si legge che Apple iPhone 9 possa essere compatibile con la funzione CarKey per aprire e avviare un veicolo usando il telefono.

Ultima ma non per importanza, infine, la notizia relativa al supporto alla connettività 5G. Niente da fare per iPhone 9 secondo quanto comunicato Foxconn, ma non c’è da sorprendersi per uno smartphone che potrebbe arrivare a breve (si vocifera addirittura il 15 aprile), a un prezzo di partenza pari a 399 dollari per il modello da 64 GB.

