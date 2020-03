Come sempre avviene, analizzando il codice della nuova versione di iOS gli sviluppatori riescono a “scovare” alcune delle novità software e hardware che Apple ha in progetto di lanciare e l’ennesima conferma arriva con iOS 14.

Analizzando il codice della nuova release del sistema operativo del colosso di Cupertino, infatti, lo staff di 9to5Mac ha scoperto che Apple non è al lavoro soltanto su iPhone 9 ma anche su una versione più grande del device, che potrebbe essere lanciata con il nome di iPhone 9 Plus.

Per quanto riguarda iPhone 9, tra le sue feature non dovrebbero mancare un display LCD da 4,7 pollici, un tasto Home con sensore Touch ID integrato e sistema Taptic Engine (per evitare gli errori), un processore Apple A13 Bionic (già usato su iPhone 11 e iPhone 11 Pro) e il supporto NFC.

iPhone 9 Plus (o qualunque sia il nome scelto dal produttore per tale modello) dovrebbe avere le medesime feature con un display più grande, probabilmente da 5,5 pollici.

Apple A14 sarà un campione di potenza al servizio dei prossimi iPhone

E restando in casa del produttore statunitense, Ice Universe ha pubblicato un’immagine che ci mostra quelli che dovrebbero essere i risultati ottenuti su Geekbench da Apple A14, ossia il processore che sarà usato su iPhone 12.

Stando ad essa, la nuova CPU di Apple è riuscita a fare registrare 1.658 punti in single core e 4.612 punti in multi-core e, aspetto ancora più interessante, è in grado di garantire una frequenza massima di 3.1 GHz.

In sostanza, la prossima generazione top di gamma del melafonino dovrebbe rivelarsi “un mostro di potenza”. Staremo a vedere.