Apple CarPlay, l’interfaccia del colosso di Cupertino dedicata alle auto, è appena migliorata grazie a un aggiornamento che consente agli utenti di usare meglio le app di mappe di terze parti.

Il pannello di controllo di CarPlay visualizza informazioni da più app contemporaneamente, come musica e mappe ma, fino a questo momento, è stato consentito l’utilizzo soltanto delle mappe di Apple mentre per le app di terze parti è necessario utilizzare una visualizzazione a schermo intero.

Con iOS 13.4 migliora il supporto di Apple CarPlay alle app di mappe di terze parti

Ebbene, in seguito all’aggiornamento ad iOS 13.4 la situazione è cambiata radicalmente ed anche le app di terze parti possono finalmente essere fatte funzionare pure sulla dashboard.

Se Apple ha consentito la visualizzazione di app di terze parti nel pannello di controllo di CarPlay, sono ora agli sviluppatori di tali applicazioni a dovere aggiungere il relativo supporto.

Fino a questo momento due dei servizi più popolari come Google Maps e Waze non funzionano e il team del colosso di Mountain View, contattato dallo staff di The Verge, non ha svelato i progetti futuri, limitandosi a precisare che gli sviluppatori sono impegnati a valutare nuovi modi per rendere l’esperienza a bordo del veicolo più fluida.