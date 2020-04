Le cuffie Apple AirPods Pro vengono fornite con una serie di cuscinetti ma, nel caso in cui si uno di essi venga perso o si danneggi, fino a questo momento era necessario contattare il supporto Apple per ottenere un’unità sostitutiva.

Ebbene, fortunatamente non è più così, in quanto i cuscinetti delle cuffie Apple AirPods Pro sono disponibili su ordinazione presso l’Apple Online Store al prezzo di 9 euro.

In particolare, Apple vende due paia di cuscinetti copriauricolari di ricambio per AirPods Pro e l’utente deve scegliere tra le tre misure disponibili (piccola, media e grande), con la possibilità di ritirare la confezione presso uno dei suoi punti vendita (opzione non disponibile al momento a causa delle restrizioni per la pandemia di Coronavirus) o di riceverla direttamente a casa.

Una comoda base di ricarica per Apple AirPods

E a proposito di Apple, Satechi ha lanciato l’USB-C Wireless Charging Dock, ossia una comoda base di ricarica wireless per Apple AirPods che si collega tramite una porta USB Type-C.

Questa base di ricarica ha delle dimensioni sufficienti a ricaricare anche AirPods Pro e necessita dell’utilizzo della custodia di ricarica wireless delle cuffie di Apple.

Tecnicamente il Satechi USB-C Wireless Charging Dock potrebbe essere usato con qualsiasi dispositivo (il produttore lo mostra anche collegato ad un iPad Pro ma è probabilmente un notebook la soluzione più comoda) e può essere acquistato sul sito ufficiale a 29,99 dollari.

