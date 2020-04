Da un po’ di tempo a questa parte IKEA, che con l’arredamento ha costruito un impero commerciale, ha abbracciato il concetto di smart home e adesso le tende smart FYRTUR, già arrivate ufficialmente sul mercato italiano, sono finalmente disponibili all’acquisto per tutti anche online.

Molti di voi, specialmente quelli che si sono appassionati ai prodotti di smart home, avranno sicuramente già sentito parlare delle tende smart di IKEA, annunciate anche per il mercato europeo quasi un anno e mezzo fa, ma poi arrivate in netto ritardo a causa di problemi legati al firmware e riapparse più di recente per l’aggiunta del supporto a HomeKit inizialmente assente.

Dopo mesi di disponibilità all’acquisto estremamente limitata, adesso le tende smart FYRTUR di IKEA sono concretamente acquistabili anche sul sito ufficiale italiano. Insomma, il fatto che l’emergenza sanitaria ci constringa a casa potrebbe rappresentare un ottimo pretesto per rendere le nostre abitazioni un po’ più smart.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, sullo store online italiano di IKEA le tende smart FYRTUR sono disponibili in tre formati a prezzi crescenti. Ecco le tre soluzioni:

In tutti e tre i casi è necessario aggiungere le spese per la consegna a domicilio, che partono da 4,90 euro.

Inoltre, è importante segnalare che, al fine di controllare le tende smart FYRTUR di IKEA con lo smartphone oppure con gli assistenti virtuali Google Assistant, Amazon Alexa e Siri, è necessario acquistare anche il gateway TRÅDFRI, lo trovate a questo link al prezzo di 33 euro. Una spesa aggiuntiva che permette di integrare al meglio le tende smart di IKEA con la propria smart home e di controllarle comodamente con la voce anche mediante i vari speaker smart.

Potrebbe interessarti anche: Migliori Lampadine Smart: come sceglierle e quali acquistare