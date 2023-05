Roborock S8 è un robot aspirapolvere di ultima generazione che promette di portare la pulizia domestica a un nuovo livello. È un dispositivo dotato di una serie di caratteristiche tecniche attuali e funzionalità software avanzate, si presenta come una soluzione ideale per coloro che desiderano liberarsi dalle incombenze di pulizia quotidiana senza però dover spendere una fortuna come spesso capita coi modelli di fascia premium. Iniziamo col dire che Roborock S8 è un tuttofare dei pavimenti in quanto non solo aspira con una potenza elevata ma pulisce grazie al panno posteriore, ed è in grado di strofinare a fondo per rimuovere anche lo sporco più difficile. Come se la cava però? Scopriamolo in questa recensione.

Caratteristiche tecniche e peculiarità

Iniziamo da uno degli aspetti più importanti di Roborock S8 ovvero la sua capacità di aspirazione. Grazie alla tecnologia di aspirazione denominata HyperForce arriva fino a 6000 Pa che, per chi non se ne intendesse, sono ben 1000-2000 punti in più rispetto alla media. In secondo luogo il dispositivo è dotato di un rinnovato sistema di pulizia DuoRoller Brush, che utilizza due spazzole di gomma nel rullo centrale per evitare i fastidiosi grovigli di capelli o peli che rischiano di fermare il compito di pulizia prima del completamento. Questo significa inoltre che è in grado di pulire efficacemente una vasta gamma di superfici, dai pavimenti in legno alle piastrelle, ai tappeti.

Per quanto concerne invece la funzione di lavaggio, Roborock S8 è dotato del sistema VibraRise Mopping, ovvero una tecnologia di vibrazione sonica per strofinare i pavimenti con una pressione costante, pulendo così a fondo anche lo sporco più ostinato. Con una capacità di strofinamento ad alta velocità, pari a 3000 vibrazioni al minuto, e una pressione di 6N, il risultato è garantito.

Così come la maggior parte degli altri robot di questa fascia di prezzo poi dispone ovviamente di un avanzato sensore 3D per evitare gli ostacoli così da organizzare il percorso di pulizia al meglio senza rischio di incastrarsi, scontrarsi o spostare oggetti. Utilizzando poi un sistema ad ultrasuoni, il robot riesce anche ad identificare i tappeti così da evitarli oppure proseguire la pulizia su di essi senza l’ausilio del panno di lavaggio (che viene abilmente sollevato).

Funzionalità software e applicazione

Roborock S8, così come tutti gli altri dispositivi del produttore, si controlla tramite l’applicazione ufficiale Roborock, disponibile sia su Android che su iOS gratuitamente. Quest’applicazione consente un controllo avanzato del dispositivo e offre una serie di funzionalità personalizzabili per migliorare il livello di pulizia.

Al primo avvio viene richiesto di avviare un giro di perlustrazione della casa per realizzarne un modello virtuale, in questo modo gli algoritmi del dispositivo possono di conseguenza calcolare il percorso più efficiente ed efficace da percorrere. Questo viene fatto tramite il sistema di navigazione LiDAR PreciSense e, una volta realizzata, è possibile andarla a modificare aggiungendo ad esempio ostacoli, barriere virtuali, zone interdette o anche aggiungere mobili per creare una rappresentazione virtuale quanto più accurata della casa. In ogni caso il robot è in grado di rilevare automaticamente zone in cui potrebbe facilmente rimanere bloccato.

Un’altra funzionalità notevole è la possibilità di impostare le routine di pulizia personalizzate. Si può decidere quando e dove il robot deve pulire, impostando programmi di pulizia più o meno intensi e routine di pulizia per aree specifiche della casa così da avere un controllo totale sulla pulizia globale, potendo decidere esattamente quando e come il Roborock S8 deve fare il suo lavoro.

Se aprite l’applicazione durante un processo di pulizia infine potete vedere in tempo reale la posizione del robot all’interno della mappa virtuale ed eventualmente cambiargli i programmi o rimandarlo automaticamente alla base di ricarica.

Efficacia nella pulizia, aspirazione e lavaggio

Roborock S8 è indubbiamente uno dei migliori robot aspirapolvere in circolazione, in particolare nella sua funzione primaria grazie all’elevata potenza di aspirazione. Il fatto di disporre di due spazzole direzionali gli permette di raggiungere lo sporco accumulato negli angoli mentre la doppia spazzola rotante centrale è risultata veramente efficace nel raccogliere sporco di piccola-media dimensione.

Nella funzione di lavaggio la quantità di acqua rilasciata non è abbondante, anche al livello massimo, e questo aiuta nei tempi di asciugatura del pavimento che sono ridotti al minimo, meno di un minuto. Nella vaschetta è possibile aggiungere non solo acqua ma anche un detersivo per pavimenti miscelandolo.

È risultato poi molto efficace nell’evitare ostacoli o incastri pericolosi, durante la prova non ha mai avuto problemi a completare la pulizia o tornare alla base di ricarica, l’unico inconveniente è stato con il tappeto da bagno che però ha solo spostato di qualche centimetro.

L’applicazione funziona bene ma se avete già avuto un robot aspirapolvere di questo marchio la conoscete già in quanto non cambia. È possibile condividere l’aspirapolvere con altri utenti, per farlo comandare anche ad altri membri della famiglia, personalizzare il compito di pulizia per impostarne una più o meno intensa, controllare lo stato della batteria e di usura dei vari componenti così da sapere in anticipo se è necessaria della manutenzione. È possibile poi collegarlo a Google Home/Assistant o Alexa per il comando vocale.

Quando il robot arriva al 20% di batteria residua, autonomamente rientra alla base per la ricarica.

Prezzo e conclusioni

Roborock S8 è disponibile in Italia su Amazon al prezzo di 699€, tuttavia grazie al coupon di sconto del valore di 110€ presente sulla pagina del prodotto, è possibile acquistarlo a 589€. Un prezzo, quest’ultimo, già più invitante dato che salendo di prezzo è possibile trovare il modello Roborock S7 Ultra (su Amazon a 899€) che, seppur non abbia la stessa potenza di aspirazione, offre un kit completo con stazione di svuotamento automatico, un riferimento nel settore per tutto il 2022 e parte del 2023.