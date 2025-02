Il 2025 di Aqara è iniziato alla grande, con una serie di novità mostrate in anteprima a IFA 2024 e presentate ufficialmente al CES 2025 di Las Vegas. Dopo avervi parlato di Aqara Touchscreen Dial V1 e Aqara Display Switch V1, oggi è la volta di Aqara Panel Hub S1 Plus, il prodotto più interessante tra quelli annunciati.

Questa volta infatti Aqara è andata oltre, facendo evolvere un semplice interruttore e trasformandolo in un vero e proprio centro di controllo per la casa. Intendiamoci, se il vostro concetto di domotica è rappresentato da un paio di lampadine intelligenti, probabilmente questo dispositivo è troppo, anche in virtù di un prezzo non propriamente contenuto. Ma se la smart home è la vostra passione e avete decine di prodotti che interagiscono tra di loro in vari modi, questo è indubbiamente uno strumento molto valido per semplificarvi la vita, senza dover ricorrere a smartphone o assistenti vocali.

Lo abbiamo installato da alcune settimane, ci abbiamo giocato per un po’, personalizzandolo al meglio, e vi raccontiamo tutto nella nostra recensione completa.

Installazione e configurazione

Aqara Panel Hub S1 Plus è un dispositivo da incasso, pensato quindi per essere montato su una scatola elettrica da parete, al posto di un tradizionale interruttore. L’installazione non rappresenta certo una sfida estrema, a patto ovviamente di avere un minimo di competenze in campo elettrico: se non siete sicuri è sempre meglio rivolgersi a personale qualificato per evitare qualsiasi problema.

A differenza di un normale interruttore, che si limita ad aprire/chiudere un circuito e che necessita quindi di un cavo in entrata e uno in uscita, La soluzione Aqara va alimentata e richiede, oltre al filo che va direttamente alla luce, anche una fase e un neutro. Dovete quindi assicurarvi di installarlo in una scatola a muro dove siano presenti questi due fili aggiuntivi, magari recuperati da una presa presente nella stessa scatola o in una adiacente. Se, come nel nostro caso, non avete l’alimentazione a disposizione, dovrete munirvi di sonda passacavi, fili elettrici adeguati e portare l’alimentazione. Va da sé che si tratta di un intervento su un impianto esistente che va fatto eseguire a un tecnico, per non rischiare di compromettere la sicurezza dell’intero impianto.

Oltre ai due ingressi per fase e neutro, l’interruttore offre due uscite, per pilotare altrettante luci in maniera diretta, comportandosi in questo caso come un tradizionale interruttore fisico. Una volta completata l’installazione, se avete tutti i fili necessari non richiede più di un paio di minuti, non vi resta che aprire la companion app di Aqara per registrare il dispositivo e iniziare a utilizzarlo.

Dovrete connetterlo al router WiFi di casa, scegliendo se utilizzare una rete a 2,4 GHZ o una a 5 GHz, a seconda delle vostre necessità e preferenze. Aqara Panel Hub S1 Plus, come lascia intendere chiaramente il nome, non è solamente un interruttore e un pannello di controllo, ma svolge anche le funzioni di hub Zigbee 3.0 e di Matter Bridge.

Una soluzione completa quindi, perfetta per controllare i tantissimi sensori che popolano l’ecosistema Aqara e renderli disponibili anche con ecosistemi di terze parti, anche se di questo parleremo tra poco. Oltre ai due interruttori fisici, il dispositivo offre anche sei interruttori wireless e numerose altre possibilità, tutte controllabili tramite la companion app, per personalizzarne il funzionamento e l’aspetto. Molto utile la possibilità di conoscere i consumi, anche in tempo reale, dei due dispositivi collegati ai dispositivi fisici, oltre al supporto alla tecnologia MARS, che permette di gestire le luci cablate come se fossero wireless, senza quindi andare a togliere l’alimentazione quando sono spente, così da poterle controllare anche tramite software.

Personalizzazione

Sul fronte della personalizzazione Aqara, come sempre, offre un sacco di opportunità, sia dal lato funzionale che dall’aspetto dello schermo. Potete creare fino a 10 diverse dashboard, ricreando magari la stessa configurazione che utilizzate all’interno dell’applicazione, così da averne una per ogni stanza. Oppure potete dividere interruttori, sensori, telecamere, il tutto a seconda dei vostri gusti e delle vostre necessità.

Come accade anche per i due interruttori che abbiamo già recensito nei giorni scorsi, anche Pane Hub S1 Plus è dotato di un sensore di prossimità, che mostra la dashboard solo quando qualcuno entra nel raggio di azione (personalizzabile, ovviamente), al posto del salvaschermo. L’utente può scegliere tra 8 diversi sfondi e altrettanti temi, con sfondi e colori completamente diverse, così da adattarli alle stagioni o più semplicemente ai vostri gusti. Sono invece 6 i salvaschermi tra cui è possibile scegliere, con la possibilità di visualizzare l’orologio, il meteo o altre informazioni.

Per quanto riguarda i pulsanti, sia quelli fisici che quelli wireless, potete modificare l’icona visualizzata così come l’etichetta, un ottimo modo per non fare confusione ed essere certi di premere sempre il pulsante giusto. Questo torna molto utile soprattutto se decidete di utilizzare i pulsanti wireless per controllare dispositivi di terze parti tramite altri controller, come vedremo tra poco.

Potete anche caricare le vostre foto, anche se il limite di 50 MB non lascerà spazio ad album particolarmente ricchi, ma è comunque una possibilità se volete sempre avere in bella mostra le vostre foto preferite. Lo schermo è ovviamente di tipo touch quindi potete scorrere all’interno della dashboard, ma abbiamo visto che la soluzione migliore, per avere la massima praticità e un’interfaccia semplice e pulita, è quella di avere un numero limitato di controlli e sfruttare piuttosto la possibilità di avere numerose dashboard.

Noi ad esempio ne abbiamo creata una per le luci principali, una per controllare le varie telecamere (tutte Aqara) e una con tutte le luci e gli interruttori che usiamo meno. Avendo nella nostra smart home un grand numero di prodotti di vari brand, abbiamo trovato molto comodo, anzi indispensabile, il supporto allo standard Matter che ci ha permesso di gestire il pannello da Home Assistant e Homey, le due soluzioni che utilizziamo quotidianamente per gestire l’intera casa.

Compatibilità con altri ecosistemi

È proprio la compatibilità con ecosistemi di terze parti, resa possibile dalla presenza di un Matter Bridge, che rende davvero utilissimo questo dispositivo. Oltre a condividere gli otto interruttori (due fisici e sei wireless), permette di utilizzare anche eventuali sensori Zigbee, una presenza molto forte nell’ecosistema di Aqara. In questo modo non è necessario utilizzare hub dedicati, andando allo stesso tempo a migliorare la copertura offerta dagli hub già esistenti.

Le possibilità di personalizzazione negli ecosistemi di terze parti sono al momento limitate, non è possibile impostare le etichette (per questo bisogna ricorrere all’app Aqara) né tantomeno conoscere lo stato di una luce, e questo a nostro avviso è il vero tallone d’Achille di Aqara Panel Hub S1 Plus, visto che va a perdere di utilità quando si devono spegnere luci in altre stanze.

Parliamo ovviamente di luci e dispositivi di terze parti, visto che per quanto riguarda i prodotti Aqara l’integrazione è perfetta. Nel nostro ecosistema domestico sono presenti un paio di tende motorizzate Aqara Roller Shade e Curtain Driver (qui trovate la nostra recensione), un paio di valvole termostatiche (qui la nostra recensione), e diversi sensori di presenza FP1E (qui la nostra recensione) e tutti possono essere integrati nel pannello Aqara, per conoscerne lo stato in tempo reale.

È quindi possibile aprire e chiudere le tende, regolare la temperatura e conoscere lo stato di occupazione di una stanza. Al momento però non può essere visualizzato lo stato dei sensori di movimento e di quelli di apertura/chiusura di porte e finestre, una funzione, soprattutto quella dei sensori di apertura, che sarebbe molto comodo avere. Anche la temperatura e altri dettagli forniti da un dispositivo come TVOC Air Quality Monitor (qui la nostra recensione) possono essere visualizzati in altrettante schede che possono essere aggiunte e rimosse alla dashboard direttamente dal dispositivo.

Per quanto riguarda il controllo di dispositivi esterni all’ecosistema Aqara, al momento è possibile utilizzare le entità rese disponibili attraverso Matter per accendere o spegnere luci, prese smart, ventilatori e molto altro, senza però poter conoscere lo stato del relativo dispositivo. Noi abbiamo controllato senza alcun problema diverse luci Yeelight, ventilatori Xiaomi e alcuni relè Shelly, utilizzando indifferentemente Home Assistant e Homey tramite Matter, facendo diventare davvero completo questo dispositivo.

Peccato solo che non ci sia una maggiore integrazione, e che non sia in alcun modo possibile visualizzare informazioni provenienti da dispositivi non Aqara. Questo ovviamente dipende dal fatto che Aqara non ha un proprio server Matter che possa ricevere informazioni da dispositivi condivisi da ecosistemi di terze parti, ma anche dal fatto che tramite Matter vengano solamente esposte alcune entità, senza consentire l’accesso alle informazioni visualizzate sullo schermo.

Considerazioni finali

Al netto delle problematiche legate alla gestione di prodotti di terze parti, a cui speriamo che Aqara possa porre rimedio con aggiornamenti del firmware, Aqara Panel Hub S1 Plus è un ottimo dispositivo per controllare in maniera semplice la propria casa. Ancora una volta si evidenzia come Matter sia una soluzione interessante ma che ci sia ancora molto lavoro da fare per raggiungere una vera interoperabilità fra ecosistemi diversi. Aqara ha però il pregio di essere sempre al passo con le evoluzioni, per cui siamo certi che saprà spingere ulteriormente per rendere ancora più valido lo standard.

La sola piccola nota negativa, a nostro avviso, è rappresentata dal prezzo: di listino il pannello è proposto a 289,99 euro, non proprio economico, se consideriamo che un tablet con il vostro software preferito può svolgere molte più funzioni. Avere però una soluzione a parete, senza il problema dell’alimentazione, è un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto se avete fatto all-in con Aqara per quanto riguarda la smart home.

Pro: semplicità d'uso



possibilità di personalizzazione



supporto a Matter Contro: prezzo elevato



integrazione limitata con ecosistemi di terze parti