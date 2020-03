Le scope elettriche sono un prodotto che non può mai mancare in casa, indipendentemente dalla dimensione dell’appartamento. Le scope elettriche di Samsung sono fra le migliori sul mercato, ed in queste ore la compagnia attiva la campagna “Aspira più a lungo con Powerstick Jet“.

Samsung regala una batteria omaggio

Questa, in soldoni, è pensata per offrire una batteria extra in omaggio ai clienti che acquistano una scopa elettrica Samsung POWERstick Jet o Samsung POWERstick Jet Light. Ricevere il premio è molto semplice e basta seguire i passi presenti qui in basso.

Come partecipare alla campagna

Prima di tutto ci preme assicurarvi che la partecipazione all’operazione è completamente gratuita e che questa è valida dal 23 marzo fino al 30 aprile 2020. I prodotti validi alla promozione sono le scope elettriche a filo Samsung POWERstick Jet modelli VS15R8542S1, VS20R9044S2 e VS20R9048S3.

Richiesta del premio

Una volta acquistata la scopa elettrica presso uno dei punti vendita aderenti, si avrà a disposizione fino alle 23:59:59 del 30 maggio per registrare la propria richiesta su Samsung Members. Per farlo è necessario:

accedere al sito internet;

compilare il modulo di registrazione inserendo tutti i dati personali e del prodotto acquistato;

allegare una foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per intero con il numero seriale;

cliccare sul pulsate “CONFERMA” per confermare la volontà di partecipare alla campagna;

inserire i dati per la consegna del prodotto tenendo bene a mente che, una volta indicato il luogo di consegna, non sarà più possibile modificarlo.

Premi in palio

L’acquisto di una scopa elettrica Samsung modello VS15R8542S1 darà diritto a ricevere una batteria omaggio per il modello POWERstick Jet modello VCA-SBT90E del valore di 150 euro IVA inclusa.

Chi invece acquista i modelli VS20R9044S2 e VS20R9048S3 avrà diritto ad una batteria omaggio per POWERstick Jet modello VCA-SBT90 del valore di 200 euro IVA inclusa.