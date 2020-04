Siamo entrati nel fine settimana di Pasqua, che quest’anno sarà decisamente diverso dal solito a causa dell’emergenza sanitaria in atto, allora MediaWorld ha pensato bene di organizzare un weekend all’insegna delle offerte sul proprio store ufficiale online.

In questa situazione delicata tutte le grandi catene di elettronica di consumo si stanno affidando più che mai allo shopping online, offerte che sono ormai all’ordine del giorno – giusto questa mattina vi abbiamo presentato quelle di Unieuro.

Tra gli store più attivi c’è senza dubbio MediaWorld. Se ieri vi abbiamo riassunto le numerose iniziative promozionali che nei prossimi giorni saranno attive sul sito del noto rivenditore, passiamo adesso alle offerte “Solo per il weekend“, che saranno attive a partire da oggi, 11 aprile, fino a lunedì 13 aprile.

Come per le offerte attive di giorno in giorno, anche in riferimento a quelle che andremo a scoprire è prevista la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro, oltre alla consegna a casa gratuita su numerosi prodotti.

Offerte MediaWorld “Solo per il weekend”

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili, le abbiamo già suddivise per categoria merceologica per facilitarvi la ricerca dei prodotti di vostro interesse.

Smartphone e accessori in offerta da MediaWorld

Computer e periferiche in offerta da MediaWorld

TV, smart TV e audio in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte “Solo per il weekend” di MediaWorld sono disponibili nella pagina dedicata a questo link.

