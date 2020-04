Gli smartwatch stanno diventando sempre più diffusi grazie alle loro crescenti capacità di rilevare dati utili per la salute, e il nuovo TicWris GTS ne è una dimostrazione lampante. Pur avendo un prezzo decisamente popolare offre una funzione che finora non era disponibile su alcun modello in circolazione.

Lo smartwatch di cui vi parliamo oggi permette infatti, oltre alle classiche funzioni presenti ormai su uno modello, di rilevare la temperatura corporea in maniera decisamente affidabile. La funzione è più che mai utile in questo periodo in cui siamo chiamati a prestare attenzione anche a piccoli dettagli come l’incremento della temperatura corporea, che potrebbe indicare problemi di salute.

Con tutte le limitazioni del caso, visto che si tratta di un dispositivo che non può sostituire i normali presidi medici, Ticwris GTS è in grado di monitorare costantemente la temperatura e inviare una notifica nel caso in cui venga superata una soglia preimpostata.

Oltre alla temperatura lo smartwatch è in grado di misurare la frequenza cardiaca, registrando i dati di sette diverse modalità sportive, diventando dunque un buon alleato negli allenamenti, sia in casa sia all’aria aperta. Con la sua batteria da 160 mAh offre un’autonomia di 5 giorni, buona se consideriamo tutti i dati raccolti.

Lo schermo a colori è di tipo full touch e permette di visualizzare rapidamente le misurazioni effettuate. Tali dati possono essere analizzati anche sul proprio smartphone, tramite la companion app che permette di impostare allarmi e promemoria. La certificazione IP 68 vi permette di utilizzarlo anche in piscina e non manca la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone.

Potete acquistare Ticwris GTS su Gearbest utilizzando il link sottostante, scegliendo fra tre diverse colorazioni.

