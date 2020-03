MediaWorld, nota catena nazionale di elettronica di consumo, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale comprensiva di numerose offerte disponibili online “Solo per Oggi“, 16 marzo 2020.

La pandemia di coronavirus (COVID-19) sta creando non pochi disagi ai cittadini italiani e non solo e, per effetto della chiusura di tantissime attività commerciali disposta dal Governo con il Dpcm dell’11 marzo 2020, in tanti stanno facendo compere esclusivamente online.

MediaWorld, al pari di altre grandi catene, pur rientrando nell’Allegato 1 del decreto menzionato e potendo quindi tenere aperti i propri negozi, ha scelto la via della prevenzione e optato per la chiusura di tutti i propri store fisici sul territorio nazionale, a tutela della salute di clienti e lavoratori.

La chiusura dei negozi fisici non implica però che l’intera attività debba fermarsi e le nuove offerte “Solo per Oggi” lo dimostrano chiaramente. Scopriamole nel dettaglio.

MediaWorld: offerte “Solo per Oggi”

Tutte le offerte verranno suddivise per categorie, in maniera tale da rendervene più agevole la consultazione.

Accanto alle offerte elencate ce ne sono anche altre nell’ambito dei grandi e piccoli elettrodomestici, le trovate tutte sul sito ufficiale di MediaWorld a questo link. Acquisterete qualcosa? Stare trascorrendo una quarantena all’insegna dello shopping online? Ditecelo nei commenti.