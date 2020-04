In questo momento di emergenza sanitaria stiamo trascorrendo tutti molto più tempo tra le mura domestiche e Google, che lo sa bene, ha deciso di fornirci un ottimo pretesto per rendere un po’ più smart le nostre abitazioni lanciando una serie di offerte sul Google Store aventi ad oggetto quasi tutti i prodotti dedicati alla smart home.

Dunque, se questa mattina vi abbiamo parlato delle offerte riguardanti gli smartphone, nella fattispecie Google Pixel 4, Pixel 3a e 3a XL, adesso invece tocca a vari dispositivi della famiglia Nest, speaker smart e smart display dotati di Google Assistant e l’immancabile Chromecast.

Google Store: le offerte per la smart home

Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprire quali offerte il colosso di Mountain View ha deciso di rendere disponibili sul proprio store ufficiale.

Partiamo proprio dalla Google Chromecast, il ben noto dongle HDMI che permette di rendere un po’ più smart anche i vecchi televisori. Il popolare accessorio viene proposto al prezzo di 34 euro con spedizione gratuita e lo trovate a questo link.

Passiamo ora a speaker e display smart, tutti venduti con spedizione gratuita:

Il piccolo di casa Google Nest Mini viene proposto a 44 euro, ecco il link

Google Home, il modello un po’ più grande e prestante, è scontato a 79 euro, ecco il link

Lo smart display Google Nest Hub, infine, viene scontato a 109 euro, ecco il link

Big G ha deciso di scontare anche numerosi prodotti pensati per rendere la casa un po’ più confortevole e sicura, ecco tutte le proposte:

Per quanto riguarda i termini delle promozioni menzionate, sul Google Store viene chiarito che:

“La promozione è valida dal 4/4/2020 alle 00:00 CEST al 13/4/2020 alle 23:59 CEST fino a esaurimento scorte e in base alla disponibilità. Disponibile solo per utenti di almeno 18 anni con indirizzo di spedizione in Italia. L’acquisto deve essere effettuato su Google Store Italia. Se non diversamente indicato, questa offerta non è cumulabile con altre offerte. L’offerta non è trasferibile e non può essere sostituita con denaro o equivalenti. Non è valida se vietata dalla legge“.

