Euronics segue due suoi diretti concorrenti, Carrefour e Unieuro, e, mentre la primavera si avvicina sempre più, presenta una nuova campagna di volantini, accomunati dal periodo di validità delle offerte, che però variano da regione a regione: si tratta di due volantini, quello #iorestoacasa del gruppo La Via Lattea e quello Passione casa del gruppo Galimberti.

Volantino Euronics #iorestoacasa – La Via Lattea

Il primo volantino si chiama #iorestoacasa, valido fino al 1° aprile 2020, e offre la possibilità di prenotare gli acquisti per telefono o tramite il sito ufficiale così da ricevere – dato che i negozi fisici sono chiusi per la nota emergenza COVID-19 – i prodotti direttamente presso il proprio domicilio. Piuttosto interessanti sono le offerte che riguardano gli smartphone Android, per i quali è previsto anche la possibilità del finanziamento a tasso zero (per tutte le altre si veda poi la galleria):

Huawei P30 a 629,99 euro

a 629,99 euro Huawei P30 Lite a 219,99 euro

a 219,99 euro Motorola One Action a 199,99 euro

a 199,99 euro Samsung Galaxy A80 a 499,99 euro

Volantino Euronics Passione Casa – Dimo, Galimberti

L’altro volantino si chiama Passione Casa, valido fino all’8 aprile 2020 e per il gruppo Dimo e Galimberti, ma in questo caso c’è offre la possibilità di acquistare sul sito ufficiale per ricevere i prodotti direttamente presso il proprio domicilio. Così come per il volantino #iorestoacasa, non sono per niente male le offerte che interessano gli smartphone Android, per i quali è previsto uno sconto fino al 40% sul prezzo di listino (per tutte le altre offerte, come sempre, vedi la galleria):

Huawei P30 a 479 euro

a 479 euro OPPO A5 2020 a 159 euro

a 159 euro Huawei P Smart+ a 179 euro

a 179 euro Redmi Note 8 Pro a 259 euro

Magari gli smartphone Android non godranno – se consideriamo lo street price – di offerte eccezionali, ma questa potrebbe essere la soluzione per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, a questo indirizzo potete visionare il nuovo volantino di Euronics valido anche per la vostra provincia. Allora tra le offerte c’è qualcosa che fa al caso vostro?