Esselunga si rilancia nel mondo della tecnologia e, in vista di Pasqua, ripropone il volantino Speciale multimediale, che, così come in altre occasioni, propone sconti fino al 40% su una buonissima selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non non mancano smart TV, cuffie, grandi e piccoli elettrodomestici.

Migliori offerte Esselunga su smartphone Android

Il volantino di Esselunga, valido fino all’11 aprile ma soltanto in punti vendita selezionati, lancia i suoi “prezzi corti”, così almeno sono definiti, anche su diversi smartphone. Purtroppo le offerte che riguardano gli smartphone Android non sembrano eccezionali, ma abbiamo comunque deciso di segnalarvi quelle che, a nostro modesto parere, sono le migliori occasioni (per tutte le offerte e i dettagli vedasi la galleria a fine articolo):

Redmi Note 8T a 168 euro

Samsung Galaxy A71 a 378 euro

Samsung Galaxy A50 a 248 euro

Huawei P Smart 2019 a 148 euro

Huawei P30 Lite New Edition a 298 euro

Gli smartphone Android non hanno prezzi irresistibili, tenendo in considerazione lo street price, ma a questo indirizzo è possibile visionare il volantino completo dove vengono elencati tutti i prodotti in sconto. Che questa di Esselunga possa essere l’occasione giusta per l’acquisto di una TV o il cofanetto di Harry Potter?