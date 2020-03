ePrice, da anni una realtà consolidata e affidabile per lo shopping online in Italia, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale nel segno dell’hashtag #iorestoacasa e questa volta le offerte riguardano le smart TV, con tanti modelli compatibili con uno sconto extra del 10% e tanti che godono anche delle spedizioni gratis.

Insomma, se poco fa vi abbiamo illustrato gli Imperdibili di eBay, adesso tocca ad ePrice e, prima di entrare nel merito delle offerte disponibili, è importante fare una precisazione a proposito del menzionato sconto extra. Sebbene le offerte del noto store online includano televisori di tutti i tipi, come Smart TV, QLED, LCD, TV 4K e 8K, Ultra HD, lo sconto extra del 10% è visibile direttamente nel carrello esclusivamente per i prodotti venduti e spediti da ePrice con prezzi a partire da 399 euro. Per quanto riguarda le tempistiche, questo sconto ulteriore è disponibile a partire da oggi, 25 marzo, fino alle ore 9.00 del 27 marzo prossimo.

Offerte TV ePrice

Queste e tante altre offerte sulle TV sono disponibili sul sito ufficiale di ePrice alla pagina ufficiale della promozione.

