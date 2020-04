Carrefour risponde alla concorrenza, e in particolare Unieuro e MediaWorld, e lancia, in occasione delle ormai prossime festività di Pasqua, il nuovo volantino Pasqua più buona, che include sconti fino al 50% su una selezione di prodotti d’elettronica (ma non soltanto), tra cui non mancheranno, nemmeno stavolta, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici.

Migliori offerte Carrefour su smartphone

Il volantino di Carrefour, valido fino al 13 aprile 2020, propone offerte interessanti anche su diversi smartphone Android, per i quali ci sarà uno sconto fino a 150 euro rispetto al prezzo di listino nonché la possibilità di usufruire del finanziamento a tasso zero in 20 rate (TAN fisso 0%, Taeg 0%). Purtroppo gli smartphone in promozione non sono in realtà così tanti, ma abbiamo comunque deciso di segnalarvi le migliori qui di seguito (NdR, nelle galleria a fine articolo sono presenti anche alcuni smart TV in promozione):

Redmi 8 a 149 euro

a 149 euro Redmi Note 8T a 179 euro

a 179 euro Apple iPhone 11 a 849 euro

a 849 euro Huawei P30 Lite a 259 euro

a 259 euro Motorola Moto E6 Play a 99,90 euro

È evidente che gli smartphone in offerta non sono tanti, ma a questo indirizzo potete anche visionare il volantino completo dove sono elencati tutti i prodotti – elettronici e non – in promozione. Che questa possa essere anche l’occasione giusta per acquistare una smart TV o magari una macchina da caffè?