Se siete alla ricerca di offerte Amazon oggi è il giorno giusto per portarvi a casa un Amazon Kindle, Amazon Echo e Amazon Show. La compagnia statunitense ha messo in sconto ognuno dei dispositivi presenti all’interno di queste tre categorie di prodotti, con prezzi mai visti prima d’ora.

Amazon Kindle: le offerte

Chi è un avito lettore di libri potrà sicuramente trovare giovamento nell’acquisto di Amazon Kindle. Questa gamma presenta il meglio che c’è sul mercato per quanto riguarda la lettura di eBook, con prodotti economici e con caratteristiche interessanti come la retroilluminazione, la resistenza all’acqua e un enorme catalogo di libri.

In queste ore il colosso statunitense mette in sconto tutti i prodotti della gamma Kindle, di cui potete trovare il prodotto che fa per voi nella lista qui in basso:

Amazon Kindle a 64,99 euro invece di 79,99 euro con uno sconto del 19%;

invece di 79,99 euro con uno sconto del 19%; Amazon Kindle Paperwhite a 99,99 euro invece di 129,99 euro con uno sconto del 23%;

invece di 129,99 euro con uno sconto del 23%; Kit essenziale Amazon Kindle Paperwhite a 144,97 euro invece di 159,97 euro con uno sconto del 9%;

invece di 159,97 euro con uno sconto del 9%; Amazon Kindle Oasis a 309,99 euro invece di 339,99 euro con uno sconto del 9%.

Amazon Echo: le offerte

Se invece siete alla ricerca di prodotto della gamma Amazon Echo, in queste ore avrete modo di acquistare il piccolo e versatile Echo Flex oppure la gamma di speaker audio di diversa grandezza: Echo Dot, Echo ed Echo Plus.

Amazon Show: le offerte

Infine, le offerte di Amazon toccano anche la famiglia di prodotti Echo Show, ovvero i display smart entrambi a prezzi mai visti prima.