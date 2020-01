Cosa c’entrano cucina e telecomunicazioni? Qualcuno potrebbe dire nulla, ma Vodafone non è dello stesso parere: il testimonial scelto per i suoi futuri spot incentrati sulla Giga Network Fibra è uno degli chef più famosi d’italia, Bruno Barbieri.

Chef stellato di successo, inizia ad essere uno dei personaggi più conosciuto dagli italiani grazie al suo contributo a MasterChef Italia, dove è uno dei giudici incaricati di trovare il miglior cuoco amatoriale del Belpaese, edizione dopo edizione.

Da sempre la buona cucina è associata ad una dimensione familiare, alla casa, ai sapori che ci deliziano in famiglia, prima di spiccare il volo con le nostre papille gustative verso pietanze più raffinate, elaborate da veri e propri maestri dell’arte culinaria. E allora lo slogan di Vodafone inizia ad acquistare un senso, il quale recita:“Tutti vorranno essere di casa con la Giga Network Fibra di Vodafone.”

La gag messa in atto per lo spot vede lo chef Barbieri insidiarsi a casa della famiglia Vodafone, che non vuole più lasciare, ammaliato dalla velocità e qualità della rete con cui godere di contenuti come le serie TV su Sky, Vodafone TV e NOW TV. Perchè da oggi, attivando un’offerta di rete fissa Vodafone Fibra FTTH o entrando nella Giga Family, i clienti otterranno Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento e Serie TV, potendo così godere di contenuti esclusivi come la nuova stagione di MasterChef Italia o l’attesa serie The New Pope. Il costo dell’offerta è di 27,90 al mese.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Giga Family consente di unificare i costi dell’offerta su rete mobile e fissa in un’unica fattura: come vantaggio, i clienti che decidono di aderire a questa convergenza ottengono subito fino a 100 Giga in più al mese per ogni SIM aggiunta.