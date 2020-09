Il team di WINDTRE ha deciso di prorogare sino a domenica 18 ottobre 2020 la promozione in virtù della quale regala 12 mesi di Amazon Prime a chi attiva una delle sue offerte di rete fissa (sia online che nei negozi).

Ricordiamo che si tratta della soluzione pensata dalla popolare piattaforma di e-commerce per mettere a disposizione degli utenti una serie di servizi dietro il pagamento di un abbonamento, come le spedizioni dei prodotti acquistati in tempi rapidi (1 giorno lavorativo su oltre 2 milioni di prodotti) e senza costi aggiuntivi, Prime Music, Amazon Prime Video, Amazon Drive e Amazon Photos.

Come avere un anno di Amazon Prime con WINDTRE

Per usufruire di tale promozione gli utenti interessati dovranno attivare una delle offerte compatibili (l’elenco comprende varie soluzioni con prezzi differenziati a seconda delle condizioni, tutte con il modem incluso per la navigazione da casa e il bonus che rende illimitati i giga di traffico dati in caso di offerta mobile convergente) e quindi attendere di ricevere via email il codice promozionale, da usare entro il 31 dicembre 2020 per riscattare i 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (dei quali potrà beneficiare anche chi ha già una sottoscrizione attiva attraverso un’estensione della durata del proprio abbonamento).

Alla scadenza del periodo in promozione, l’abbonamento ad Amazon Prime si rinnoverà automaticamente al costo standard, salvo disattivazione.

Se le offerte di rete fissa di WINDTRE non vi interessano potete comunque abbonarvi ad Amazon Prime attraverso questo link.