TicWatch Pro 3 GPS è ufficiale ed è stato presentato oggi esattamente come previsto dalle ultime indiscrezioni. Si tratta del primo wearable a disporre del chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100, che dovrebbe garantire miglioramenti consistenti lato prestazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli e il prezzo di vendita del nuovo smartwatch.

Caratteristiche tecniche e funzionalità di TicWatch Pro 3 GPS

TicWatch Pro 3 GPS porta al debutto sul mercato la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, che dovrebbe mettere a disposizione performance maggiori e un consumo energetico più contenuto (12 nm) rispetto alle soluzioni finora in commercio. Il nuovo smartwatch Mobvoi dispone di Dual Display 2.0 con Smart Mode e una perfezionata Essential Mode: grazie a questa soluzione e all’integrazione di una batteria da 577 mAh la casa produttrice garantisce un utilizzo di 72 ore in Smart Mode e addirittura fino a 45 giorni in Essential Mode.

Lo schermo AMOLED Retina da 1,4 pollici regola autonomamente la luminosità e può contare sulla funzione Always On a basso consumo, che visualizza l’ora e non solo con un semplice movimento del polso. Tra le tante funzionalità messe a disposizione da Mobvoi, oltre alle già conosciute TicHealth, TicMotion, TicExercise e TicSleep, possiamo citare TicOxgen (per la misurazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue), TicZen (per il monitoraggio dello stress tramite Standard Deviation of NN intervals ed Heart Rate Variability), TicBreathe (per migliorare il livello della frequenza cardiaca e lo stress attraverso metodi di respirazione), TicHearing (per la misurazione dei rumori e determinare se sono sicuri per l’udito) e TicPulse (per il monitoraggio del battito).

TicWatch Pro 3 GPS è un prodotto ideale non solo per la gestione delle notifiche dal polso e per il monitoraggio della salute, ma anche per svolgere attività fisica. Lo smartwatch è infatti capace di riconoscere automaticamente l’allenamento tra più di 10 diverse tipologie (tra cui nuoto, ciclismo, camminata, arrampicata e così via). Come il nome stesso suggerisce, a bordo non manca il GPS, con supporto a Beidou, GALILEO, GLONASS e QZSS.

Chiudono la scheda tecnica 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, certificazione IP68 contro acqua e polvere, Bluetooth 4.2, giroscopio e barometro. Il sistema operativo è Wear OS.

Design di TicWatch Pro 3 GPS

TicWatch Pro 3 GPS viene lanciato nella colorazione Shadow Black, con cinturino in silicone da 22 mm e cassa da 47 mm in acciaio inossidabile e plastica. Le dimensioni sono di 47 x 48 x 12,2 mm, con un peso di approssimativamente 41,9 grammi (il 28% inferiore rispetto a TicWatch Pro 2020): tutti valori migliorativi rispetto ai predecessori, nonostante l’aumento delle dimensioni della batteria.

Il team Mobvoi ha pensato a tantissime watchface, in modo che ogni utente possa personalizzare il più possibile la propria esperienza, anche con immagini proprie grazie alla companion app.

Prezzo e uscita di TicWatch Pro 3 GPS

TicWatch Pro 3 GPS è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale Mobvoi e su Amazon al prezzo di 299,99 euro, per il momento nella sola colorazione Shadow Black:

