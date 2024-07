Il 2024 di LEGO è stato caratterizzato, tra tante novità, dal ritorno del tema Spazio, con numerosi set dedicati. Molti per quanto riguarda la linea City, ma troviamo novità anche nelle linee Icons, Technic e Creator. Oggi vi parliamo proprio di un set della serie Space appartenente alla linea Creator 3in1.

È il set Astronauta LEGO, dedicato agli appassionati di spazio e a quelli che vorrebbero fare una passeggiata in orbita. Abbiamo assemblato per voi il modello più interessante, anche se come ogni prodotto della serie 3in1 permette di creare altre due creazioni, carine ma non altrettanto efficaci come quella che dà il titolo al set.

Il nuovo imballo

La prima piacevole sorpresa di questo set è stata l’apertura della scatola: finalmente i sacchetti di carta, bianchi, numerati, con un solo sacchetto di plastica per contenere la visiera del casco dell’astronauta. LEGO lo aveva promesso da tempo e ora sta rapidamente crescendo il numero di set con questa novità, che strizza l’occhio all’ambiente.

In totale sono presenti cinque buste di carta numerate, oltre al manuale di istruzioni che ci aspettiamo di veder sparire preso, sostituito magari da un QR code per scaricare la versione digitale dal sito del produttore. Abbiamo apprezzato i sacchetti di carta, oltre che per lo spirito ecologista, anche perché non permettono di avere uno spoiler, lasciando un po’ di mistero su ciascuna fase del montaggio (a meno che non andiate a sfogliare subito tutto il manuale).

Veloce e divertente

Il set è composto da 647 pezzi con l’ultima busta che contiene i pezzi necessari per realizzare il supporto che vi permette di esporre al meglio la figura dell’astronauta. Il montaggio non richiede molto tempo, noi ci siamo presi un’oretta per assemblarlo con calma e gustarci l’esperienza di vedere l’astronauta crescere elemento dopo elemento.

Si parte dal torso, che utilizza alcune tecniche molti piacevoli che creano un bel risultato finale, per passare poi alla parte bassa che include l’attacco per le gambe. Si procede con le gambe, speculari ma divertenti da costruire, anche in questo caso con alcune soluzioni che abbiamo particolarmente apprezzato, in particolare le dita delle mani.

Si procede con gambe e piedi, con delle scarpe un po’ tozze ma che rispecchiano quelle delle suite utilizzate dagli astronauti. Il montaggio si conclude con il jetpack, molto ben realizzato, con due elementi snodabili che includono un joystick per i movimenti e un piccolo schermo per inserire comandi e dati.

Le braccia e le gambe si inseriscono con quattro snodi, altrettanti sono presenti in ginocchia e gomiti per consentire di creare diverse pose in cui esporre il modellino. Il risultato finale è decisamente appagante e può trovare spazio a fianco di altri set da esposizione ma può essere tranquillamente usato dai più piccoli per giocare.

Non si tratta di un modello fragile, viste le soluzioni adottate da LEGO per renderlo solido, e lo sgancio dal piedistallo avviene in un attimo, senza rischiare di rompere nulla.

In conclusione

Un set dedicato a tutti, grandi e piccini, semplice e veloce da costruire ma in grado di regalare un’oretta di relax anche se costruito con un aiuto. Il set principale è indubbiamente molto accattivante e ben si presta a completare una collezione dedicata allo spazio. Carini, ma decisamente meno accattivanti, le due alternative, che possono essere costruite per passatempo ma che difficilmente terrete.