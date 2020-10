Sempre più persone in questi mesi hanno deciso di prendersi maggiormente cura della propria salute, vedendo negli smartwatch o nelle smartband lo strumento ideale per semplificare tale compito e il nuovo orologio appena lanciato da Polar strizza l’occhio proprio a chi desidera un assistente per le varie sedute d’allenamento.

Polar Vantage V2, questo il suo nome, può essere considerato una sorta di aggiornamento del precedente modello, forte di un design curato e decisamente votato allo sport (l’orologio è dedicato agli sportivi professionisti) e di una serie di feature appositamente studiate per ottimizzare gli allenamenti e renderli più piacevoli.

Polar Vantage V2 presenta diverse nuove feature

Tra le novità introdotte dal produttore, per esempio, vi sono dei test delle prestazioni di corsa e ciclismo, grazie ai quali l’utente dovrebbe essere in grado di riuscire a personalizzare le zone di frequenza cardiaca, velocità e potenza: in pratica, suggeriranno quanto duro dovrà essere un allenamento per avere gli effetti desiderati.

Un’altra interessante novità di Polar Vantage V2 è rappresentata da un test di recupero delle gambe per valutare se il proprio fisico è pronto per un ulteriore allenamento o se è meglio prendersi un altro giorno di riposo.

Non mancano gli strumenti di analisi della suite Polar Flow, con inclusa una sezione con i test per permettere all’utente di tenere traccia dei propri programmi a lungo termine e dei progressi.

E per rendere le sessioni di allenamento più piacevoli, il produttore ha pensato anche a nuovi controlli musicali, grazie ai quali diventa molto più semplice aggiungere una colonna sonora alle proprie routine.

Così come per Polar Vantage, anche il nuovo modello offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, un sistema di rilevamento della qualità del sonno e notifiche sulle condizioni meteo e sulle chiamate ricevute.

Prezzo e disponibilità

Polar Vantage V2 sarà disponibile in Italia dal 14 ottobre ma è già possibile prenotarlo sul sito del produttore.

Lo smartwatch ha un prezzo ufficiale di 499,90 euro ma è possibile acquistarlo in bundle con il sensore di frequenza cardiaca H10 a 549,90 euro. Tre, infine, i colori disponibili: nero, argento/grigio lime e nero/verde.