Volete conoscere le novità da vedere a ottobre 2020 su NOW TV tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky, che include anche i contenuti Sky On Demand, offre ogni mese diverse new entry, e in questo inizio autunno non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a ottobre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

I miserabili

Apriamo le novità NOW TV e Sky On Demand di ottobre 2020 con I miserabili, film diretto da Ladj Ly basato sull’omonimo cortometraggio del 2017. Stéphane, agente di polizia che si è recentemente trasferito a Parigi, si unisce alla squadra anticrimine di Montfermeil, una cittadina vicina, dove bande di malviventi contribuiscono a creare un clima di tensione e violenza: il loro unico obiettivo è quello di ottenere il controllo della zona.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 2 ottobre 2020.

I miserabili, il trailer ufficiale

Underwater

Cambiamo genere con un’altra interessante novità NOW TV e Sky On Demand, Underwater. Un gruppo di scienziati lavora in un laboratorio subacqueo, ma un terremoto metterà tutti in pericolo di vita: ce la faranno i ricercatori a mettersi in salvo e a tornare in superficie prima che sia troppo tardi? Il film è diretto da William Eubank e vede tra i protagonisti Kristen Stewart e Vincent Cassel.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 6 ottobre 2020.

Underwater, il trailer ufficiale

Annabelle 3

Restiamo sull’horror/thriller con Annabelle 3, terzo capitolo della popolare saga tratta dall’universo di The Conjuring con Vera Farmiga e Patrick Wilson. Gli esperti del paranormale Ed e Lorraine Warren tengono sotto chiave una pericolosissima bambola posseduta: la giovane figlia della coppia e le sue amiche dovranno affrontare i demoni risvegliati dall’essere maligno.

Disponibile su Sky On Demand dal 9 ottobre 2020 (niente NOW TV in quanto contenuto Premium Cinema).

Annabelle 3, il trailer ufficiale

Terminator – Destino oscuro

Sesta pellicola della saga e sequel diretto di Terminator 2 – Il giorno del giudizio, arriva su NOW TV e Sky On Demand Terminator – Destino oscuro, che vede il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Sarah Connor e la cyborg Grace devono proteggere una giovane donna perseguitata da un nuovo Terminator, capace di scindere il proprio scheletro dall’armatura di cui è dotato.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 19 ottobre 2020.

Terminator – Destino oscuro, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Tramonto – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Starman – 3 ottobre 2020

– 3 ottobre 2020 Petra – Morti di carta (ep. 4) – 5 ottobre 2020

– 5 ottobre 2020 A proposito di Rose – 7 ottobre 2020

– 7 ottobre 2020 Criminali come noi – 10 ottobre 2020

– 10 ottobre 2020 Il coraggio di Karen – 11 ottobre 2020

– 11 ottobre 2020 Un figlio di nome Erasmus – 12 ottobre 2020

– 12 ottobre 2020 Blinded by the light – 13 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 13 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) The 9th life of Louis Drax – 15 ottobre 2020

– 15 ottobre 2020 Wolf Call – Minaccia in alto mare – 16 ottobre 2020

– 16 ottobre 2020 La famosa invasione degli orsi in Sicilia – 17 ottobre 2020

– 17 ottobre 2020 Dalle 5 alle 7: due ore per l’amore – 20 ottobre 2020

– 20 ottobre 2020 5 days of war – 21 ottobre 2020

– 21 ottobre 2020 Bad country: affari di famiglia – 23 ottobre 2020

– 23 ottobre 2020 La famiglia Addams – 24 ottobre 2020

– 24 ottobre 2020 The Farewell – Una bugia buona – 25 ottobre 2020

– 25 ottobre 2020 Sono solo fantasmi – 26 ottobre 2020

– 26 ottobre 2020 Le cose che non ti ho detto – 28 ottobre 2020

– 28 ottobre 2020 La legge della giungla – 29 ottobre 2020

– 29 ottobre 2020 Il colore venuto dallo spazio – 31 ottobre 2020

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

The Walking Dead – finale stagione 10

Arriva su NOW TV e Sky On Demand l’attesissimo finale della stagione 10 di The Walking Dead, visto che la serie era stata interrotta prima dell’ultima puntata a causa del COVID-19. La popolare serie TV sugli zombie si concluderà con la stagione 11, che andrà in onda a cavallo tra il 2021 e il 2022, ma se amate il genere è in arrivo su Amazon Prime Video un altro spin-off denominato “World Beyond” (oltre a Fear The Walking Dead).

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 5 ottobre 2020.

The Walking Dead 10, il trailer ufficiale

We are who we are – miniserie (original)

Arriva tra le novità NOW TV e Sky On Demand di ottobre 2020 We are who we are, la nuova miniserie italo-statunitense co-creata e diretta da Luca Guadagnino per Sky e HBO. Si concentra sulle vite di due adolescenti americani (Frasier e Caitlin) che vivono all’interno della base militare USA di Chioggia: da un lato amicizie, amori, gelosie e feste dei giovani, dall’altro le responsabilità degli adulti.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 9 ottobre 2020.

We are who we are, il trailer ufficiale

Un cavallo per la strega (The Pale Horse) – miniserie

Miniserie in due puntate tratta dall’omonimo romanzo di Agatha Christie e targata Amazon Studios, Un cavallo per la strega (The Pale Horse) segue la storia di Mark Easterbrook, il cui nome appare in una lista trovata dentro la scarpa di una donna morta. L’indagine lo porterà alla The Pale Horse, una residenza che si sostiene essere abitata da tre streghe. Tra i protagonisti Rufus Sewell e Kaya Scodelario.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 13 ottobre 2020.

Un cavallo per la strega, il trailer ufficiale

The Third Day – miniserie

Tra le novità di NOW TV e Sky On Demand anche The Third Day, miniserie TV in sei puntate creata e sceneggiata da Dennis Kelly e Felix Barrett prodotta da Sky Studios, con protagonisti Jude Law e Naomi Harris. Si tratta di un progetto innovativo che unisce televisione e spettacolo live e racconta tre storie autoconclusive ma legate tra loro: un uomo e una donna arrivano in momenti diversi su una misteriosa isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni a ogni costo.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 19 ottobre 2020.

The Third Day, il trailer ufficiale

Lovecraft Country – stagione 1

In arrivo anche Lovecraft Country, serie TV statunitense targata HBO e basata sull’omonimo romanzo di Matt Ruff. La storia segue il viaggio di un uomo di colore attraverso gli Stati Uiti degli anni ’50, alla ricerca del padre scomparso; verrà a conoscenza di alcuni oscuri segreti che si intrecciano in una città, dove il famoso scrittore H.P. Lovecraft ha basato la posizione di alcune delle sue storie.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 31 ottobre 2020.

Lovecraft Country, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Mom (stagione 7) – 3 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 3 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) The Good Lord Bird (miniserie) – 7 ottobre 2020

(miniserie) – 7 ottobre 2020 Superstore (stagione 5) – 10 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 10 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) The Comey Rule (miniserie) – 12 ottobre 2020

(miniserie) – 12 ottobre 2020 Room 104 (stagione 4) – 14 ottobre 2020

– 14 ottobre 2020 All rise – 16 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 16 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) Law & Order: Unità speciale (stagione 21) – 23 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 23 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) The 100 (stagione 7) – 26 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 26 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) Blindspot (stagione 5) – 27 ottobre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a ottobre 2020. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming continuare a seguirci perché non vi deluderemo. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

