N26, la nota carta prepagata con IBAN tedesco associato, da oggi permette di effettuare prelievi e versamenti di contanti direttamente in oltre 500 supermercati Penny Market e Pam con l’opzione CASH26.

CASH26 offre ai clienti di N26 la possibilità di prelevare e depositare contanti tramite l’app generando un codice a barre da esibire in cassa per la scansione. L’app di N26 consente di individuare i supermercati convenzionati Penny Market o Pam più vicini.

L’opzione CASH26 era in precedenza disponibile in 126 supermercati del gruppo Pam (Pam supermercati, Pam superstore e Pam Panorama), ma da oggi la distribuzione è stata aumentata incrementando la capillarità del servizio che dovrebbe ulteriormente ampliarsi in futuro.

Ricaricare N26 con l’opzione CASH26

CASH26 permette di ricaricare direttamente nei supermercati convenzionati fino a un massimo di 100 €. Oltre questa cifra, viene applicata una commissione del 1,5% sull’importo totale del deposito.

E’ possibile depositare fino a 999 € in 24 ore, con un minimo di 50 € per singolo deposito, e prelevare contanti gratuitamente ogni volta che si desidera, con un limite di 200 € per singolo prelievo. Il limite giornaliero per i prelievi con CASH26 è di 900 €.

Per maggiori informazioni sul servizio CASH26 potete visitare questa pagina, mentre l’app di N26 è rintracciabile nel Play Store a questo indirizzo.