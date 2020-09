Dopo MediaWorld e Unieuro, anche Euronics rinnova il proprio catalogo di offerte e lancia il volantino L’asciugatrice è finalmente tua, che permette appunto di ricevere in regalo un’asciugatrice (NdR, il valore di mercato è i 400 e i 700 euro) acquistando uno tra gli elettrodomestici opportunamente indicati.

Migliori offerte del volantino Euronics

Il volantino di Euronics, valido fino al 30 settembre 2020, include una vasta selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 30% sul prezzo di listino e la possibilità di chiedere un finanziamento in 10 o 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però, come anticipato, gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo comunque deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su vari smart TV, auricolari, notebook e tablet:

Offerte smartphone

Huawei P40 Pro a 899 euro

a 899 euro Huawei P Smart S a 199 euro

a 199 euro Samsung Galaxy A31 a 249 euro

a 249 euro Samsung Galaxy S20 a 649 euro

a 649 euro Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 349 euro

Offerte notebook e tablet

Lenovo Notebook Ideapad 5 a 699 euro

a 699 euro Huawei MediaPad T5 10 LTE a 229 euro

a 229 euro HP Notebook S15S-EQ0042NL a 549 euro

a 549 euro ASUS Notebook F509JA-BR002T a 499 euro

Offerte smart TV e stampanti

LG TV LED 32″ 32ML630B a 199 euro

a 199 euro LG TV Crystal UHD 43″ TU8070 a 399 euro

a 399 euro Sony Android TV LED 48″48A9B a 1799 euro

a 1799 euro HP Stampante Laserjet a colori 179FNW a 199 euro

a 199 euro

Magari gli smartphone che vi abbiamo indicato non godranno, considerando lo street price, di offerte eccezionali, ma si tratta di una buona soluzione per acquistare un grande elettrodomestico e ottenere l’asciugatrice in regalo. In ogni caso, a questo indirizzo potrete visionare questo nuovo volantino di Euronics.