Il team di Apple ha ritirato l’aggiornamento di sicurezza 2020-005 rilasciato la scorsa settimana per macOS 10.14 Mojave e l’update di Safari 14 per macOS Mojave e ciò in quanto pare che gli utenti abbiano riscontrato vari problemi dopo averli installati.

In particolare, in base alle segnalazioni è emerso che, una volta installati tali update, i computer hanno cominciato a fare registrare problemi di memoria, crash quando si utilizza l’Assistente Migrazione, rallentamenti dei tempi di avvio, lo stallo del Finder e altre problematiche secondarie.

Apple ha già la soluzione pronta per gli utenti macOS

Il team di sviluppatori di Apple, consapevole dei problemi riscontrati dagli utenti, si è subito messo all’opera, rilasciando un nuovo aggiornamento che va a risolvere i bug causati da quello precedente.

Tale aggiornamento, chiamato “macOS Supplemental Update 10.14.6”, dovrebbe risolvere i problemi riscontrati da chi ha installato l’aggiornamento di sicurezza 2020-005 e integra anche Safari 14.

A dire degli sviluppatori del colosso di Cupertino, con questo update supplementare (che ha un “peso” di circa 68 MB) sono stati risolti i problemi riscontrati dagli utenti (il changelog parla di fix per i bug relativi alle prestazioni delle app, alla stabilità dell’Assistente Migrazione e alla creazione di un account utente).

Gli utenti interessati da tale update dovrebbero visualizzarlo automaticamente tra gli aggiornamenti di sistema. Una volta scaricato ed installato l’update, è necessario riavviare la macchina.